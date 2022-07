Torino Primavera, al via la stagione: tamponi e allenamento

Il gruppo si è ritrovato in mattinata al Centro di Medicina Sportiva e poi nel pomeriggio allenamento al Cit Turin

All’Olimpico in mattinata si sono visti alcuni volti noti: da Nguessan ad Ansah. Il primo sarebbe dovuto andare in ritiro con la prima squadra, ma per dei problemi fisici inizierà la sua stagione con la Primavera. Il secondo vivrà la sua prima annata da protagonista dopo l’esordio della scorsa stagione.