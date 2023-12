Torino Primavera, contro l’Atalanta prova di maturità da affrontare senza Ruszel

Il Torino Primavera sfida l'Atalanta in trasferta: prova di maturità per restare in zona playoff e respingere l'assalto della Dea

Irene Nicola Redattore

Dopo la prova di carattere con il Cagliari, il Torino Primavera si presenta alla prova di maturità contro l'Atalanta, nella gara in programma domani, sabato 16 dicembre, alle 13. I granata di Giuseppe Scurto arrivano in fiducia alla partita, consapevoli che per restare in zona playoff serve costanza e consci anche dell'importanza di un match che è un vero e proprio scontro diretto, con diverse insidie.

Torino Primavera, a Bergamo senza Ruszel — Intanto il Toro dovrà fare i conti con un assenza pesantissima. Marcel Ruszel non sarà della partita, perché sconterà il turno di squalifica scattato dopo la diffida e l'ammonizione contro il Cagliari. Ruszel è sicuramente uno dei perni della Primavera di Scurto, lo è stato lo scorso anno (il primo in granata) e si confermato tale anche in questo avvio di stagione. Non a caso i due giocatori più impiegati da Scurto sono Dellavalle e proprio Ruszel, 13 presenze a testa ciascuno e tutte da titolare. Per la prima volta in campionato quindi la Primavera si dovrà ridisegnare senza Ruszel nei meccanismi del centrocampo, con Scurto che dovrà trovare un'alternativa come centrale.

Torino Primavera, con l'Atalanta la lotta per la zona playoff continua — La partita con l'Atalanta sarà un altro scontro diretto per la Primavera granata. Torino e Atalanta hanno situazioni di classifica molto simili. La squadra di Scurto attualmente è sesta a quota 22 punti e occupa quindi l'ultimo slot valevole per andare ai playoff. La Dea è in ritardo di 3 punti rispetto ai granata, motivo per cui è nona. Viste le distanze ravvicinate, basta un minimo scossone per abbandonare la zona playoff o rientrarci. Il Toro è reduce da tre risultati utili consecutivi, che danno fiducia e fanno crescere nuove consapevolezze. Occhio invece alla Dea, ferita dal ko contro la Roma e in cerca di riscatto. La posta in palio è alta: con un passo falso la squadra di Scurto rischierebbe di uscire di nuovo dalla zona playoff, una vittoria invece potrebbe valere il quarto posto con vista sul podio. Inoltre il derby di Milano deciderà la vetta del campionato e potrebbe accendere la lotta per la vetta dando possibilità alle inseguitrici, Toro compreso, di iniziare a ingolosirsi.

