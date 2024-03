Torino Primavera, dopo la sosta c’è l’Empoli: ultima gara prima della finale di Coppa

Prima di concentrarsi sulla finale di Coppa Italia, il Torino Primavera è atteso in casa dell'Empoli. Granata a caccia della terza vittoria consecutiva e in piena lotta per le fasi finali

Irene Nicola Redattore 29 marzo - 16:47

L'ultima partita prima della finale di Coppa Italia, l'ultimo sforzo prima di dedicare testa, anima e cuore interamente alla resa dei conti contro la Fiorentina al Dall'Ara di Bologna. Il Torino Primavera si appresta a tornare in campo nella settimana più intensa, fin qui, di tutta la stagione. C'è una finale di Coppa alle porte, ma prima c'è un impegno che non può essere sottovalutato e che richiede maturità: la trasferta contro l'Empoli, in programma domani, sabato 30 marzo, alle ore 13 sul campo sportivo Petroio di Vinci.

Torino Primavera, l'Empoli in trasferta per restare in alto — Durante la sosta la Primavera granata, anch'essa priva dei Nazionali (Ciammaglichella e Perciun, oltre a Savva), ha lavorato a stretto contatto con la Prima squadra di Juric al Filadelfia. Il Toro ha iniziato a preparare il doppio impegno, Empoli e Fiorentina, con l'obiettivo di arrivare al meglio a entrambe. La sfida contro l'Empoli infatti arriva nel momento in cui forse rischia di passare in secondo piano con la finale di Coppa sullo sfondo, ma in realtà è un tassello importante nella lotta alle fasi finali. Il Torino occupa il sesto posto in classifica, l'ultimo che consentirebbe di proseguire nella corsa scudetto a fine stagione. I granata hanno gli stessi punti del Sassuolo e vedono a 1 sola lunghezza il quarto posto della Lazio; a 3 punti di distacco c'è il podio. Alle spalle del Torino invece si piazza un Milan indiavolato, calato nella seconda parte di stagione ma intenzionato ad agganciare le fasi finali.

Torino Primavera, a Empoli per la continuità prima della Coppa Italia — Con distacchi così contenuti in classifica ogni scossone può cambiare gli equilibri e portare l'una o l'altra formazione temporaneamente fuori dalla zona playoff. Un rischio da evitare di correre per il Toro, ritrovatosi dopo un periodo di difficoltà. Far bene per la Primavera di Scurto è quindi importante, per la classifica certo, ma anche per dare carica in vista degli ultimi cinque giorni prima della finale di Coppa perché permetterebbe di lavorare con la fiducia portata in dote dalla continuità e con un umore più sereno. C'è infine un'ulteriore motivazione, un sassolino dalle scarpe che i granata potrebbero volersi togliere. L'anno scorso contro l'Empoli arrivò una delle prestazioni più negative della stagione, una sconfitta per 3-0 da cui il Toro trovò poi lo slancio per ripartire nel finale. Ora i granata vogliono scrivere una storia diversa.

