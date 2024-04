Torino Primavera, è ancora sfida alla Fiorentina: rematch di Coppa al Viola Park

Dieci giorni dopo la finale di Coppa Italia al Dall'Ara, è ancora Fiorentina-Torino. I granata ripartono dal Viola Park e vogliono la rivincita dopo aver perso l'ultimo atto

Irene Nicola Redattore 13 aprile 2024 (modifica il 13 aprile 2024 | 11:35)

Dieci giorni dopo la finale di Coppa Italia Primavera, è ancora Fiorentina-Torino. La cornice non sarà più lo stadio Dall'Ara di Bologna, ma il Viola Park di Bagno a Ripoli. In ballo non c'è più la Coppa, alzata al cielo della Fiorentina dopo i rigori, ma la posta in palio resta alta. Intanto è una sfida e una rivalità che si rinnova dopo due anni di incroci ad alto livello, e poi per il Toro ci sono due motivazioni extra da far valere in campo: la voglia di riscatto e la necessità di ritrovare la vittoria per continuare la corsa alle fasi finali.

Torino Primavera, dopo Empoli e Verona serve una vittoria: la Fiorentina per il riscatto — Si riparte quindi dalle lacrime di Bologna per arrivare a un nuovo guanto di sfida lanciato alla Fiorentina. Il Toro da allora è tornato a mettersi in gioco in campionato, ma non ha raccolto quanto sperato alla prima uscita post Coppa Italia. Il 2-2 contro il Verona è stata un'occasione persa per ritrovare subito slancio e ha riacceso vecchi fantasmi legati alle rimonte subite. Ma la Fiorentina inevitabilmente fa storia a sé perché c'è una ferita aperta che aggiunge stimoli ed è viva la voglia di rivalsa. E poi c'è una classifica a cui pensare. Non tanto per la Viola, che si è ripresa ma è tuttora solo 13esima dopo una prima parte di stagione da zona playout; decisamente di più per il Torino, quinto e a caccia di un posto all'interno della poule scudetto.

Torino Primavera, nuova possibilità di sorpasso sul Sassuolo — Guardando la classifica, il Toro si ritrova con la stessa possibilità che non è riuscito a cogliere settimana scorsa. Il Sassuolo ha giocato l'anticipo di giornata contro l'Inter capolista ed è stato sconfitto nettamente per 3-0. Frenata dunque, con i granata che possono approfittarne e tentare il sorpasso abbandonando la condivisione del quinto posto con i neroverdi. Nel mentre il Milan, settimo a 2 lunghezze dalla Primavera di Scurto, sarà chiamato a sfidare l'Empoli che qualche settimana fa aveva fermato sul pari proprio i granata. Una vittoria al Viola Park sarebbe quindi chiave in questo momento, sia per la classifica che per il morale. Il Torino mira a una rinascita nella gara contro l'avversario di tante battaglie negli ultimi due anni. I granata hanno saputo vincere contro Viola lo scorso anno sia in casa che in trasferta strappando il secondo posto dalle mani fiorentine, ma hanno perso nelle sfide in cui la posta in palio era più alta, semifinale scudetto e finale di Coppa Italia. Un trend da archiviare, per mandare un segnale alla Fiorentina e alle altre avversarie per le fasi finali e far capire che il Toro c'è ancora.

