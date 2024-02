Chi è Balder Magui, l'attaccante che ha portato la Primavera del Torino in finale di Coppa Italia

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Primo pallone toccato in Primavera e subito gol: Balder Magui, classe 2006 danese arrivato a gennaio dal Nordsjaelland, si è preso subito la scena regalando la finale di Coppa Italia al Torino. Un gol all'improvviso per il giovane attaccante con origini francesi ma nato in Danimarca. La sua inzuccata di testa è stata decisiva contro la Lazio e chissà che non possa anche valergli un maggior spazio in Primavera. Di sicuro è stato preso per essere determinante la prossima stagione e visto che la coppia Ludergnani-Scurto ha sempre cercato di lavorare d'anticipo, portando i migliori sotto leva il prima possibile nella massima categoria giovanile, è possibile che ora Magui possa trovare spazio.

Torino Primavera, l'eroe di Coppa è Magui: chi è l'attaccante danese — Lui è figlio di uno dei migliori settori giovanili d'Europa. Qui sono sbocciati Mohamed Kudus (poi passato alle giovanili dell'Ajax e ora al West Ham) e Lobotka. Insomma, il biglietto da visita di Magui è importante. Chiaramente non potrà essere da subito nelle rotazioni della Primavera, anche perché, come spiegato da Scurto dopo la partita contro la Lazio, ha bisogno di tempo per inserirsi e soprattutto ambientarsi. Lui però è un giovane di talento di cui si parla molto bene. In Danimarca ha dimostrato di saper giocare sia da ala che da punta. È di fatto un attaccante moderno: mobile e che può adattarsi a seconda delle situazioni. Poi nel suo percorso in granata potrà specializzarsi.

Intanto l'esordio in Primavera è stato ottimo. Lui, che è stato chiamato all'ultimo per aggregarsi al gruppo visto che era con l'Under 18 a Viareggio, ora non dovrà avere fretta e aspettare. Il talento c'è. D'altronde è anche un giovane nel giro delle under nazionali danesi. La prima impressione a Torino è buona. L'ostacolo potrà essere l'ambientamento magari, visto che essendo giovanissimo potrebbe non essere semplice per lui sentirsi da subito a casa.

