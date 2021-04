Torino Primavera: punti pesanti in palio nel recupero col temibile Empoli

Coppitelli, senza Oviszach e Karamoko, è a caccia dei primi punti della sua gestione

Roberto Ugliono

La sconfitta contro la Primavera dell’Atalanta è ormai da archiviare per il Torino. I granata domani mattina sfideranno l’Empoli a Volpiano (ore 11) nel recupero della 13° giornata di campionato rinviata per ben due volte: prima per il caso Covid scoppiato nella prima squadra del Torino a marzo, che ha fatto sì che diversi elementi della Primavera fossero impegnati agli ordini di Nicola, poi per il focolaio Covid che ha coinvolto la Primavera dell'Empoli. A tre punti dalla Lazio terzultima, i granata devono fare punti per alimentare il duello a distanza coi biancocelesti per chi retrocederà direttamente in Primavera 2 e chi disputerà i playout salvezza.

L'EMPOLI - La posizione in campionato dell'Empoli (10° posto a 26 punti) non rende l'idea della bontà della rosa di Buscè e della forma recente dei toscani, che sono reduci da sette risultati utili consecutivi di cui l'ultimo è un rotondo 0-4 in casa della Fiorentina. Oltre agli ex Siniega (che ha iniziato la stagione addirittura da capitano del Toro Primavera) e Klimavicius, le vere minacce saranno portate da Baldanzi e Belardinelli. Il primo, trequartista 2003, è il fiore all'occhiello del vivaio e un potenziale giocatore da Serie A. In Primavera ha già fatto 7 gol e 5 assist, ma soprattutto è da tempo nel giro della prima squadra e conta già due presenze in Coppa Italia. A loro va poi aggiunto il capitano Donato, una certezza per Buscè.

IL TORINO - Dall'altra parte ci sarà un Torino che ha sette sconfitte consecutive sulle spalle e che ha estremo bisogno di punti per risalire la classifica. Coppitelli per la partita contro l'Empoli dovrà fare a meno per l'ultima volta di Karamoko (tornerà poi la prossima partita) e probabilmente di Oviszach. L'ala ex Udinese ha accusato un problema muscolare e difficilmente sarà disponibile per la partita contro l'Udinese. Per il resto il tecnico dovrebbe avere la rosa al completo per provare a trovare il primo successo sotto la sua gestione. La rincorsa sulla Lazio non è impossibile e una vittoria contro l'Empoli permetterebbe ai granata di agganciare proprio i biancocelesti. Poi sarebbe duello senza esclusione di colpi tra i granata e i biancocelesti nelle ultime dieci gare di campionato per evitare la retrocessione diretta. Ma prima il Torino deve vincere con l'Empoli e non sarà affatto facile.