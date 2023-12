Torino Primavera, scontro diretto con il Cagliari per lanciarsi in zona playoff

Il Torino Primavera si prepara a chiudere il tour de force con la terza partita in otto giorni. Dopo il pari in campionato con il Verona e la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese, i granata tornano a Orbassano per affrontare il Cagliari nella gara in programma domani, domenica 10 dicembre, alle ore 15.

Torino Primavera, con il Cagliari per cercare il balzo sfruttando gli scontri diretti

In questa tredicesima giornata di campionato diversi scontri diretti potrebbero mettere in condizione il Torino e chi come i granata ambisce a un salto in avanti di fare un balzo in classifica. In vetta mezzo passo falso dell'Inter, che con il Monza ha ottenuto solo un pareggio. Questo vuol dire, viste le distanze contenute, che in caso di vittoria sul Cagliari il Toro si porterebbe a -5 dalla vetta. Inoltre ci sono due big match che riguardano direttamente la zona playoff: Sassuolo-Juventus (scontro tra quarta e nona) e Roma-Atalanta (sfida tra quinta e sesta). Un'occasione da sfruttare per il Torino, che cerca continuità e un balzo che può portare all'alta classifica. Il terzo posto attualmente è distante solo 4 punti.