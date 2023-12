Torino Primavera, sfida al Verona per tornare al successo anche in trasferta

La Primavera granata torna in campo domani contro il Verona. Torino in lotta per la zona playoff e a caccia di un successo da ritrovare in trasferta

Irene Nicola Redattore

Il Torino Primavera si prepara al primo tour de force della stagione. I granata affronteranno infatti tre match nei prossimi otto giorni, che segneranno anche l'esordio in Coppa Italia Primavera del Toro. La squadra di Scurto pensa a uno step per volta e ha rivolto tutte le attenzioni alla prima sfida, la trasferta contro l'Hellas Verona, in programma sabato 2 dicembre alle ore 13.00: una gara da non sbagliare per restare in lotta in zona playoff e consolidare la propria posizione.

Torino Primavera, l'Hellas per essere più concreti in trasferta — Sulla carta la sfida all'Hellas Verona dovrebbe essere un impegno favorevole più al Torino che agli scaligeri. I granata sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro gare (stona solo il ko con la Lazio) e hanno la motivazione di una classifica che inizia a diventare più ghiotta. Il Toro infatti attualmente si spartisce il quinto posto insieme a Empoli e Atalanta, ma punta a smarcarsi e per lanciare l'amo dovrà far bene contro il Verona. Gli scaligeri d'altro canto sono a caccia di una vittoria che manca ormai dal colpaccio sulla Juventus di sei giornate fa per avvicinarsi alla top10. Dunque il Toro dovrà fare i conti con una squadra che ha tutte le motivazioni per invertire la rotta e a sua volta dovrà in primis cercare un rendimento più solido in trasferta. Fin qui infatti i granata hanno mostrato un passo più lento fuori dalle mura amiche di Orbassano: 11 i punti raccolti in casa, 7 quelli in trasferta. Inoltre nelle ultime 5 uscite fuori casa il Toro ha raccolto solo 1 vittoria contro il Frosinone (negli altri incontri 1 pari e 3 sconfitte), un dato che la Primavera dovrà cercare di migliorare proprio a partire dall'Hellas Verona.

Torino Primavera, forze da gestire in vista dei tre impegni ravvicinati — I precedenti in Veneto sorridono complessivamente al Torino, che ha avuto la meglio in 3 match su 4. La sconfitta da vendicare è arrivata nell'incrocio più recente durante lo scorso campionato, quando una sfortunata autorete di Gineitis determinò l'1-0 in favore degli scaligeri. Prima di allora invece solo vittorie per il Toro, che vuole tornare a questa statistica. Considerando che dopo il Verona ci sarà l'Udinese in Coppa Italia mercoledì e poi domenica il Cagliari in campionato, Scurto dovrà gestire in qualche modo le forze sfruttando il fattore gruppo su cui il tecnico ha spesso insistito nei due anni in panchina. Njie non era al meglio con la Fiorentina, ma ha avuto una settimana per smaltire i fastidi patiti con la Svezia; da capire invece quali saranno le condizioni di Padula e Silva, entrambi usciti per infortunio con la Viola. Infine bisognerà tenere d'occhio anche le ammonizioni: Ruszel è entrato in diffida dopo il giallo rimediato contro la Fiorentina ed è quindi a rischio a squalifica per la sfida con il Cagliari; Njie è a un giallo di distanza dalla diffida.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.