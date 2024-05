Torino Primavera, si infiamma la corsa per i playoff: calendari a confronto

A due giornate dal termine, restano da assegnare quinto e sesto posto: la situazione playoff

Irene Nicola Redattore 7 maggio 2024 (modifica il 7 maggio 2024 | 17:14)

A due giornate dal termine del campionato Primavera 1, si è creata una calca in zona playoff. Il Torino di Scurto, sconfitto dalla Sampdoria per 1-0, ha perso l'occasione di agguantare il quinto posto in solitaria, ma nonostante il secondo ko consecutivo resta in piena corsa per un posto alle fasi finali, in programma al Viola Park di Bagno a Ripoli dal 24 al 31 maggio. Per strappare il pass bisognerà passare indenni da un finale di campionato di fuoco, con il parterre delle concorrenti per un posto ai playoff che si è allargato: l'andatura zoppicante di Sassuolo, Torino e Milan ha agevolato infatti la rimonta del Genoa, più distanti Cagliari e Verona per quanto ancora aritmeticamente in gioco.

Primavera, corsa di fuoco per i playoff: la situazione in classifica — Chi andrà alle fasi finali con Inter, Roma, Atalanta e Lazio? Restano due posti. Quattro formazioni sono sul piede di guerra: Sassuolo, Torino, Milan e Genoa. Terminata la 32esima giornata, si sono formate due coppie. Sassuolo e Torino guidano il gruppo, appaiate a quota 48 punti con i neroverdi virtualmente quinti in virtù dei punti ottenuti negli scontri diretti con i granata (4 contro 1); inseguono Milan e Genoa, entrambe ferme a 47 punti, con i rossoneri avanti per miglior differenza reti (primo criterio attuabile perché nei due scontri diretti sono arrivate una vittoria per parte con 2-1 risultato fotocopia). Più defilate infine Cagliari e Verona, rispettivamente nona e decima a 4 punti e 5 punti da Toro e Sassuolo, ma ancora aritmeticamente in corsa a due giornate dal termine. Il prossimo turno di campionato potrà già riscrivere la classifica attuale e aprire a scenari diversi. Non è da escludere un arrivo a pari merito tra due o più squadre per gli equilibri in classifica. In quel caso si terrà conto nell'ordine: dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; della differenza reti negli incontri diretti; del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; della differenza reti generale; del maggiore numero di reti segnate in generale; del maggiore numero di reti segnate in trasferta; del sorteggio.

Primavera, corsa di fuoco per i playoff: calendari a confronto — Calendario alla mano, l'attenzione non può che andare all'ultima giornata con due scontri diretti chiave per i playoff: Torino-Milan e Genoa-Sassuolo. Ma anche le partite della penultima giornata non vanno sbagliate. Il Torino di Scurto andrà prima in trasferta a casa del Bologna, solo quindicesimo in classifica ma in grande fiducia dopo le vittorie di prestigio su Atalanta e Milan; successivamente i granata penseranno ai rossoneri da affrontare a Orbassano nell'ultima giornata. Nel mentre il Sassuolo, reduce dalla sconfitta contro l'Empoli, se la vedrà in casa con una Fiorentina in crisi di risultati (tre ko consecutivi) e senza più nulla da chiedere al campionato, prima di andare in Liguria da un Genoa in ottimo stato di forma (tre successi nelle ultime tre). Il Milan sfiderà prima il Frosinone, ultimo e a un passo dall'aritmetica retrocessione in Primavera 2, e successivamente il Torino. Il Genoa ha sulla carta due scontri ugualmente impegnativi, un Cagliari che dovrà puntare sulla sfida con il Grifone per inserirsi in corsa e successivamente il Sassuolo. Già dalla 33esima giornata sarà possibile avere un quadro più definito. Torino e Sassuolo scenderanno in campo in contemporanea domenica 12 maggio alle ore 15 a chiudere il turno. Avranno quindi il vantaggio di conoscere già tutti i risultati del weekend, compresi quelli di Genoa e Milan, con il Grifone in campo sabato 11 maggio alle ore 11 e i rossoneri al via domenica 12 maggio alle ore 11.

Primavera, la corsa playoff: le partite delle ultime due giornate — 5. SASSUOLO (48): Fiorentina (C) [14 in classifica] e Genoa (T) [8 in classifica]

6. TORINO (48): Bologna (T) [15] e Milan (C) [7]

7. MILAN (47): Frosinone (C) [18] e Torino (T) [6]

8. GENOA (47): Cagliari (T) [9] e Sassuolo (C) [5]

9. CAGLIARI (44): Genoa (C) [8] e Verona (T) [10]

10. VERONA (43): Atalanta (T) [3] e Cagliari (C) [9]

