Torino Under 16, dal Brasile arriva in prova Vargas Baldin

Il Torino pesca dal Brasile per la propria Under 16. È partito proprio nelle ultime ore dal Sud America il giovane João Vitor de Vargas Baldin, difensore classe 2008 di piede mancino e di nazionalità italo-brasiliana che può giocare sia come braccetto di una difesa a 3 sia come quinto nel 3-5-2. Il ragazzo è figlio del progetto gestito e seguito dall’ex Primavera granata Daniel Minorelli. Il ragazzo arriverà domani in Italia e poi si unirà in prova alla rosa dell’Under 16 per essere valutato ed eventualmente aggregato in pianta stabile. Non è neanche il primo giovane che approda a Torino dopo essere cresciuto nell’Academy brasiliana di Minorelli, sintomo del buon lavoro svolto dall’ex Primavera. Adesso rimane curiosità per vedere Vargas Baldin in campo e capire se il percorso in granata potrà concretizzarsi. Parliamo di un ragazzo che pur essendo giovanissimo ha già caratteristiche fisiche interessanti.