Under 15, Torino-Juventus 1-1: Marangon sblocca il derby, Corigliano firma il pari

18 febbraio 2024

Termina sull'1-1 il derby della Mole Under 15. Risultato giusto per quanto visto in campo con Torino e Juventus che si spartiscono il pallino del gioco dando battaglia. Ad aprire le danze è al 55' il Toro grazie alla rete di Marangon a rimorchio sul tentativo precedente di Scibilia. Poi però i granata concedono un rigore alla Juventus che ne approfitta per siglare con Corigliano l'1-1 definitivo.

Under 15, Torino-Juventus: le scelte — Riccardo Catto schiera l’Under 15 granata con il 3-4-1-2. Salaroglio tra i pali, supportato dalla linea a tre formata dai braccetti Traversi e Piano e dal centrale Pierro. A centrocampo spazio a Costantino e Savant Ros sulle fasce, Mukerjee e capitan Ramondetti si incaricano dell’impostazione. Sulla trequarti è Moraglio a innescare Scibilia e Marangon.

Under 15, Torino-Juventus: il primo tempo — Nei primi minuti il Torino soffre la pressione della Juventus, che si affaccia due volte dalle parti di Salaroglio con Elimoghale e con il colpo di testa di Paonessa. I torelli provano a farsi vedere per la prima volta al quarto d’ora quando Mukerjee cerca di pescare con un filtrante Ramondetti, ma il suggerimento è leggermente lungo e consente a Reale di intervenire prima. Il tentativo dà coraggio al Toro: Costantino sventaglia dalla fascia destra a cercare Moraglio al limite dell’area bianconera, il dieci granata tenta il pallonetto che finisce di poco alto. Primo tempo sostanzialmente bloccato, con un paio di squilli per parte ma nessun gran pericolo. Il Toro sfrutta la velocità di Costantino per mettere in mezzo all’area un cross teso insidioso, su cui Reale interviene senza bloccarlo, ma nessuno arriva in tempo per il tap-in; la Juventus è più continua nelle iniziative ma spesso si fa ingannare dal fuorigioco e fallisce una potenziale occasione con la conclusione altissima di Giambavicchio dall’altezza del dischetto. Nel finale il brivido maggiore per il Torino. Punizione dal limite della Juventus, Corigliano impegna Salaroglio con una conclusione tagliata ma centrale; poco dopo Elimoghale si smarca bene in area e va a tu per tu con il portiere granata, che gli sbarra la strada e salva lo 0-0.

Under 15, Torino-Juventus: il secondo tempo — Alla ripresa il Torino prova a essere più incisivo sfruttando le doti di Moraglio, che due volte innesca Marangon, poi fermato dalla retroguardia bianconera. La risposta bianconera passa dai piedi di Corigliano, su cui è attento ancora Salaroglio. Continui ribaltamenti di fronte nella prima fase di gara con il Toro che mette nella mischia Di Rienzo al posto di Moraglio. Alla fine a venir premiato è il Torino. Dopo aver sbagliato un colpo di testa, Scibilia si riscatta al 55’ lanciandosi in contropiede per vie centrali. Reale lo sfida e riesce a deviare il pallone quanto basta per permettere ai centrali bianconeri di salvare sulla linea, a rimorchio c’è però Marangon che imbuca a botta sicura l’1-0 granata. Il Toro è in fiducia e si butta all’assalto, ma paga un errore difensivo quando Paonessa viene atterrato in area al 60’. Rigore per la Juventus: in battuta Corigliano spiazza Salaroglio e riporta il risultato sull’1-1. Dopo il gol subito i granata accusano il colpo, non riuscendo a essere incisivi come nei minuti precedenti. Catto fa subentrare Cammarota e Flore per il finale, al posto di Marangon e Savant Ros. Il risultato però non si smuove più con l’ultimo tentativo che è bianconero, ma Salaroglio mura su Corigliano e congela l’1-1 finale.

Under 15, Torino-Juventus: il tabellino — TORINO-JUVENTUS 1-1

Marcatori: 55’ Marangon (T). 61’ rig. Corigliano (J)

TORINO (3-4-1-2): Salaroglio; Traversi, Pierro, Piano; Costantino, Ramondetti, Mukerjee, Savant Ros (72’ Flore); Moraglio (53’ Di Rienzo); Scibilia, Marangon (67’ Cammarota). A disposizione: Chinellato, Maiocco, Ambrosia, Locuratolo, Polimeni, Colantoni. Allenatore: Catto

JUVENTUS: Reale; Mosca, Carofra, Osakue (53’ Demichelis, 64’ Rigo), Rocchetti, Brancato, Bruno (67’ Guarneri), Giambavicchio (53’ Benassi), Paonessa (67’ Marchisio), Corigliano, Elimoghale. A disposizione: Kamberi, Michelis, Erdozain, Acrocetti. Allenatore: Benesperi

