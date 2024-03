Under 15, Torino-Modena 2-0: i granata conquistano la terza vittoria consecutiva

L'Under 15 di Catto manda ko il Modena nella ripresa. Marangon e Costantino regalano la vittoria

Terza vittoria consecutiva per l’Under 15 di Catto. A tre giornate dalla fine, nella fase più delicata per la cosa alle fasi finali, il Toro era chiamato a confermarsi contro il Modena per non perdere terreno. I granata fanno la partita, ma non riescono a sbloccarla nel primo tempo; alla ripresa la magia di Marangon infrange l’equilibrio e il diagonale di Costantino mette in ghiaccio la gara sul 2-0. Con questo successo l’Under 15 opera il momentaneo sorpasso al Parma, impegnato contro la Juventus, e sale al quinto posto, l’ultimo qualificante per i playoff; la Cremonese quarta, con una gara in più di granata e ducali, non scappa e resta a 1 lunghezza.

Under 15, Torino-Modena: le scelte — Catto opta per il 4-3-1-2 contro il Modena. Tra i pali Salaroglio. In difesa Savant Ros e Cai sulle corsie esterne, Pierro e Traversi centrali. Mukerjee si posiziona come play davanti alla difesa, accompagnano la manovra capitan Ramondetti e Marangon. Scibilia sulla trequarti va a sostegno delle punte Antonelli e Cammarota.

Under 15, Torino-Modena: il primo tempo — Il Toro imposta con pazienza sin dai primi minuti e inizia a farsi vedere dalle parti di Bosi con la conclusione di Antonelli dalla distanza, terminata fuori dallo specchio. Catto dalla panchina chiede meno tocchi nella manovra, i granata provano allora a velocizzare. È ancora Antonelli a inquadrare la porta costringendo questa volta, con un cross diventato tiro, Bosi al tuffo. Al 10’ Mukerjee ispira, cercando tra le linee sulla trequarti Marangon, che controlla come può e lancia Cammarota, diagonale murato da Bosi. La partita la fa il Toro, a caccia di un varco per sbloccare anche il risultato, mentre il Modena si protegge. A metà frazione altra occasione concreta per i torelli: Pierro, avventuratosi fino al limite dell’area gialloblù, trova con un filtrante Cammarota all’altezza del dischetto; l’attaccante granata però colpisce troppo debolmente in scivolata, Bosi mura senza problemi. Il Modena prova a sfruttare allora il contropiede successivo, Salaroglio non si fa sorprendere e a sua volta lancia il duo Scibilia-Cammarota all’attacco, poco cinico al momento di capitalizzare il coast-to-coast. Con il passare dei minuti si consolida un perfetto equilibrio e le occasioni diventano più rade. Al 36’ arriva l’occasione per romperlo, ma il Toro non la sfrutta: cross preciso da destra di Antonelli, la palla vaga in area ma né Cammarota né Scibilia riescono ad arrivare in tempo sul tap-in per insaccare. Il ritrovato brio dei torelli non basta, si resta sullo 0-0 a fine primo tempo.

Under 15, Torino-Modena: il secondo tempo — Anche alla ripresa il Toro dirige le operazioni. Questa volta però abbina alla manovra il cinismo, riuscendo finalmente a trovare la via del gol. Merito di una magia di Marangon al 44’, che si inventa dalla distanza un tiro a giro a insaccare sotto la traversa, imprendibile per Bosi, e festeggia l’ottava rete in campionato. Subito dopo i granata vanno a un passo dal doppio vantaggio, con Cammarota chiuso da Bosi sul primo palo. Il Modena prova a rispondere con Farioli, ma Salaroglio è sempre attento. Catto si gioca a venti minuti dalla fine i primi due cambi facendo subentrare Costantino e Rastello a Marangon e Cammarota. Si resta sull’1-0 Torino, con i granata a caccia del raddoppio per annichilire i tentativi di rimonta del Modena. Al 62’ arriva il tanto cercato 2-0. Discesa lampo dei torelli, Cai vola a sinistra e mette in mezzo all’area un cross teso su cui arriva Costantino, entrato da qualche minuto, a imbucare dall’altezza del dischetto un diagonale millimetrico. Il Toro è galvanizzato e per un pelo non riesce a triplicare con Rastello che spara alto da distanza ravvicinata e poi con Scibilia, gran botta dal limite di un filo fuori dallo specchio. Al 69’ dentro anche Piano e Colantoni tra i granata al posto di Cai e Antonelli. I granata cercano il 3-0 ma si mangiano le mani nel finale con Pierro che si fa incantare da Bosi e non imbuca un tap-in facile facile. Poco male, perché la vittoria è ormai in cassaforte. Nei quattro minuti di recupero, in cui si aggiungono ai granata anche Locuratolo e Moraglio, il Modena non impensierisce. Al Cit Turin si impone il Torino per 2-0.

Under 15, Torino-Modena: il tabellino — TORINO-MODENA

Marcatori: 44’ Marangon (T), 62’ Costantino (T)

TORINO (4-3-1-2): Salaroglio; Savant Ros (76’ Moraglio), Pierro, Traversi, Cai (69’ Piano); Ramondetti, Mukerjee, Marangon (58’ Costantino); Scibilia (76’ Locuratolo); Antonelli (69’ Colantoni), Cammarota (58’ Rastello). A disposizione: Chinellato, Moraglio, Flore, Di Rienzo. Allenatore: Catto

MODENA: Bosi, Marconi, Artiaco (51’ Norato), Nekhli, Genova (41’ Morselli), Muratori, Fontana, Obasuyi, Obbi (65’ Venturelli), Landulfo (51’ Farioli), Mosca. A disposizione: Pitotti, Torquati, Medici, Osmani, Ricciardi, Venturelli. Allenatore: Fontanesi

