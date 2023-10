Under 15, Torino-Sampdoria 2-2: granata agganciati in extremis

La Sampdoria parte subito forte con un’incursione di Grillo che termina a fil di palo. Il Torino imposta con calma in cerca di varchi per sfondare e si fa vedere seppur timidamente con un tiro sporco di Cammarota sugli sviluppi di un’azione avviata da Ssere. I granata però sono persistenti e al 10’ riescono a passare in vantaggio. Lancio in profondità di Moraglio a cercare Antonelli, involato sulla destra. La conclusione al volo va a botta sicura contro Ballarino, che non può fare nulla: 1-0 Torino. La Samp si dà subito una scossa e cerca di affondare con Cantini, ancora vicino al palo. La gara è combattuta, con continui ribaltamenti di fronte. Per i granata è particolarmente vivo l’asse Moraglio-Cammarota, poi anche Margiotta tenta di superare un attento Ballarino. Al 23’ il Toro bussa ancora alla porta della Sampdoria sugli sviluppi di una punizione guadagnata all’altezza della trequarti da Savant Ros. In battuta va Moraglio, la palla viene ribattuta e torna in area dove Cammarota (poi segnalato comunque in fuorigioco) manca il tap-in. Sul ribaltamento di fronte arriva la doccia fredda per il Torino. Mennea cade in area dopo un contrasto, il gioco prosegue brevemente poi il direttore fischia il calcio di rigore. Sul dischetto va Pistone, Chinellato intuisce la traiettoria ma non riesce ad arrivare su una conclusione molto angolata. 1-1 al Cit Turin. I torelli non demordono e subito dopo si rifanno sotto con Costantino, murato da Ballarino; sopraggiunge Antonelli che calcia fuori da posizione interessante. Per i blucerchiati invece particolarmente pericolosa la rovesciata di Grillo, murato da Margiotta. Tante le occasioni, nessuna riesce a rompere l’equilibrio del match. Si va negli spogliatoi sull’1-1 dopo i primi 40’.

Under 15, Torino-Sampdoria: il secondo tempo

Alla ripresa Catto si gioca subito un cambio: fuori Ssere, dentro Scibilia. I granata sfruttano subito la punizione sprecata dalla Sampdoria per ripartire in contropiede, Antonelli apre per Cammarota che gli ridà il pallone sui piedi per la conclusione, poi murata. Arriva però Moraglio che direttamente dalla trequarti calcia in porta gonfiando la rete con una perla. Un vero gol da vetrina quello di Moraglio e Torino nuovamente in vantaggio, 2-1. È il momento migliore dei torelli, che sfiorano il terzo gol con Antonelli. Al 50’ Catto spende il secondo cambio: dentro Marangon, fuori Cammarota. La Sampdoria fatica a reagire con la stessa brillantezza del primo tempo, ma si affida comunque a Grillo per portarsi dalle parti di Chinellato. Il portiere granata non si fa però sorprendere e anche su un’insidiosa punizione blucerchiata si allunga quanto basta per deviarla in corner. Alla mezzora cambiano gli equilibri: il Toro pare perdere un po’ di smalto offensivo, mentre la Sampdoria è sempre più arrembante. Per il finale servono forze fresche a difendere il risultato, così dentro anche Cai e Polimeni per Margiotta e Moraglio. I blucerchiati spingono, ma i granata si difendono strenuamente seppur dovendo spendere diverse ammonizioni. Per il recupero entra anche Colantoni, al posto di Antonelli. La vera doccia fredda arriva però proprio nel recupero, al 42’. Chinellato riceve un retropassaggio rischioso, non lo gestisce al meglio e cerca un compagno per dare via al contropiede, ma la palla viene intercettata dai blucerchiati. Prova a intervenire Pierro, ma c’è un contrasto in area ed è rigore per la Sampdoria. Sul dischetto va Mennea, che spiazza Chinellato e porta il risultato sul 2-2. Il Toro si deve accontentare di un pareggio amaro, quando ormai la vittoria sembrava a un passo. I torelli si portano a quota 4 punti in classifica, alla prossima c’è il derby della Mole.