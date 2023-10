Under 16, Juventus-Torino 2-2: buon pareggio per i granata nel derby

Il Torino Under 16 conquista un punto importante nel derby. I granata vanno due volte in vantaggio sulla Juventus ma poi vengono recuperati. Finisce così 2-2 a Vinovo, un pareggio giusto per quanto visto in campo. Non è arrivata la vittoria, ma il Toro che si è visto nel derby ha lottato fino all'ultimo. Da qui potrà ripartire, come lo scorso anno, quando una partenza a rilento era stata cancellata da un derby gagliardo dando avvio a una stagione che aveva portato ai playoff.

Under 16, Juventus-Torino: il primo tempo

Il derby parte con una Juventus arrembante e con un Torino in maggiore difficoltà. I bianconeri fanno tremare i granata in due occasioni a inizio frazione: Borasio dalla distanza impegna Cereser, Samb sulla ribattuta arriva di poco a lato; poi è la volta di Malfatti, che calcia alto a rimorchio su cross di Samb. I granata sembrano faticare a entrare in partita, ma si scoprono cinici. Al primo corner, al 18', infatti il Torino affonda il colpo: a rimorchio sul cross in mezzo all'area arriva De Lucia, che batte Nava per l'1-0. La Juventus alza l'intensità per recuperare lo svantaggio, i granata stringono i denti. La gara cambia però volto al 29' quando il Toro prima esulta per la risposta di Cereser sulla punizione dal limite di Ceppi, poi si mangia le mani sul corner successivo. Svetta infatti Badarau che sigla l'1-1.