Under 17, Fiorentina-Torino 4-1: granata sconfitti nel recupero contro la Viola

Il Torino Under 17 torna a mani vuote dalla trasferta di Firenze. Il big match contro la Fiorentina, recupero della 5a giornata di campionato, vede trionfare la Viola, che si impone per 4-1. I granata restano in corsa nel primo tempo, recuperando subito lo svantaggio dell'avvio a opera di Caprini grazie alla rete di Rossi. L'1-1 resiste per gran parte della gara, ma la Viola al 71' passa ancora avanti con il bis di Caprini. Nei minuti finali Pellicanò e Trapani arrotondano il risultato. Per i granata si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella inattesa rimediata a Napoli nel fine settimana. Con il risultato del recupero, la Fiorentina balza al terzo posto, mentre il Torino si ferma al sesto, a un punto di distanza dalla zona playoff.