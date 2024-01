Under 17, Juventus-Torino 2-2: non basta il bis di Conte, granata agguantati alla fine

L'Under 17 granata si porta sul doppio vantaggio nel derby grazie alla doppietta di Conte. Sosna però riaggiusta i conti nel finale

Irene Nicola Redattore

L'Under 17 granata assapora a lungo speranze di vittoria nel derby con la Juventus (qui il live), ma alla fine si deve accontentare di un pareggio che lascia più di un rammarico. Il Torino, infatti, gioca un'ora attenta in cui non solo non sbaglia quasi nulla a livello difensivo ma ha il merito di sfruttare cinicamente le occasioni create trovando la sontuosa doppietta di Conte. La rete di Sosna, però, arrivata subito dopo il 2-0, riapre la gara e consente alla Juventus di ritrovare smalto. Così all'85' è ancora Sosna a punire il Toro e a strappare un punto per i bianconeri.

Under 17, Juventus-Torino: le scelte — Per il derby Rebuffi conferma quasi in toto la formazione vista contro il Genoa, fatta eccezione per Acquah che dopo l'espulsione è costretto al forfait. Tra i pali quindi Anino, supportato dalla linea difensiva a tre: capitan Ressia centrale, braccetti Gatto e Foschiani. A centrocampo Carreri fa coppia con Liema Olinga, la novità di formazione di Rebuffi; sugli esterni Lohmatov e Cacciamani. Kirilov e Kugyela agiscono alle spalle della prima punta Conte.

Under 17, Juventus-Torino: il primo tempo — Prima fase di gara molto equilibrata. La Juventus sembra più padrona della manovra e prova a insistere nei primi minuti, ma la prima chance è del Torino con Cacciamani che all'8' supera due avversari e costringe Radu ad allungarsi sul primo palo. Il numero 11 granata dà respiro alle offensive granata e trova varchi per provare a colpire. Anche per la Juventus l'uomo più pericoloso è l'11, Merola, che più volte prova a sorprendere Anino, ma senza successo e calciando di poco fuori. Intorno al 20' la Juventus porta dalla sua parte l'inerzia della partita. Foschiani viene ammonito per fallo tattico, poi arrivano il colpo di testa di Montero, alto, e il diagonale a fil di palo di Giardino. Nel momento di maggior arrembaggio bianconero, il Toro trova la zampata che vale il vantaggio. Tutto nasce da una punizione guadagnata al 30' da Kirilov. Sul punto di battuta va Kugyela, che finge di cercare il traversone ma scambia invece nello stretto con Carreri. La Juventus intuisce l'idea granata, ma non la contrasta efficacemente così la palla arriva a Conte, accorso sul palo ala sinistra di Radu, a cui non resta altro che imbucare il tap-in dell'1-0 Toro. Nel finale qualche imbucata ma nulla di più, da entrambi i lati. Si va a riposo con i torelli in vantaggio.

Under 17, Juventus-Torino: il secondo tempo — Alla ripresa Rebuffi fa subito un cambio: fuori Foschiani, ammonito e dolorante nel finale, dentro Fiore. I primi dieci minuti sono un assalto bianconero, il Torino però si difende bene senza prendersi grossi rischi. Al 61' Rebuffi aggiusta nuovamente la formazione: Yesin sostituisce Carreri a centrocampo. Proprio Yesin dà un po' di respiro al Toro, conquistando un corner su cui tenta la girata al volo Lohmatov, ma Radu respinge. I granata tornano ad avere maggior brillantezza e lo fanno vedere subito tornando ad avventurarsi verso l'area bianconera. Al 65' arriva così il raddoppio, sempre a firma Conte, che di testa ribadisce in rete la palla morbida al bacio di Lohmatov e festeggia la doppietta personale. Tuttavia, la gioia per per lo 0-2 dura poco, perché appena 4' dopo Sosna con un diagonale sul secondo palo gonfia la rete per l'1-2. Nel frattempo tra i granata entrano anche Grandi e Sandrucci, prendendo il posto di Liema Olinga e di Conte. La gara si accende con il passare dei minuti, la Juventus galvanizzata tenta di sorprendere il Toro con Mazur e Lontani ma non si passa dalle parti di Ressia. Per un finale che si prospetta infuocato, Rebuffi si gioca gli ultimi cambi: out Lohmatov e Kirilov, in Merlo e Spadoni. Negli ultimi minuti però il Toro subisce una scottante rimonta e viene agguantato. Break bianconero, cross teso da sinistra all'altezza della linea di fondo: Sosna a rimorchio con una sassata supera un incolpevole Anino. 2-2. Il Toro accusa comprensibilmente il colpo e rischia di buttare alle ortiche quanto fatto subito dopo quando sfruttando male un corner a favore, Merola si invola a campo aperto nell'uno contro uno: Anino non batte ciglio e gli sbarra la strada. Poi nel finale sono i torelli a mangiarsi le mani quando Grandi va a un passo dal vantaggio. Non c'è più tempo. Il derby della Mole finisce 2-2.

Under 17, Juventus-Torino: il tabellino — JUVENTUS-TORINO

Marcatori: 30' Conte (T), 65' Conte (T), 69' Sosna (J), 84' Sosna (J)

JUVENTUS: Radu; Grelaud, Contarini, Vallana, Verde, Montero, Lontani (53' Leone), Mazur, Giardino, Bellino (53' Sosna), Merola. A disposizione: Marcu, Cat Berro, Zingone, Rizzo, Dimitri, Keutgen, Russo. Allenatore: Rivalta

TORINO (3-4-2-1): Anino; Gatto, Ressia, Foschiani (46' Fiore); Lohmatov (80' Merlo), Carreri, Liema Olinga (68' Grandi), Cacciamani; Kugyela, Kirilov (80' Spadoni); Conte (68' Sandrucci). A disposizione: Sorensen, Gallo, Syll. Allenatore: Rebuffi

Ammoniti: 22' Foschiani (T)

Espulsi:

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.