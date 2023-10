Under 18, Torino-Parma 3-4: sconfitta amara per i granata di La Rocca

Il Torino passa in vantaggio alla prima iniziativa concreta. Al 4' Longoni si sgancia dalla trequarti e cerca la conclusione dal limite, che sbatte sulla coscia di Franzoni e carambola in porta. Moretta e la retroguardia dei ducali immobili, convinti della posizione di fuorigioco dell'attaccante granata, ma l'offside non c'è ed è 1-0 per il Toro. I granata sono in controllo nella prima fase e provano a farsi vedere sfruttando la qualità di Longoni nel dribbling per stanare la difesa del Parma. I ducali hanno un paio di squilli solo sugli sviluppi da corner, ma senza impensierire troppo il Torino e quando Mengoni prova a farsi vedere è bravo Bonadiman a chiuderlo. I torelli creano tanto, ma hanno la pecca di non concretizzare e sulla prima arrembata dei ducali subiscono il gol del pari. Al 32' Elia si lancia sulla fascia sinistra e mette in mezzo un cross teso su cui Legati arriva a rimorchio per l'1-1. Il Torino prova allora a reagire nel finale con Gabellini che manca di poco il colpo di testa su un cross interessante da destra. Subito dopo uno-due tra Gabellini e Longoni, che arriva a due passi da Moretta ma poi gli calcia addosso. Gol sbagliato, gol subito. Al 39' il Parma si distende bene, poi serve Sartori in area che vince il duello con Zaia e di testa insacca l'1-2 che ribalta il risultato. E' il momento più difficile per la squadra di La Rocca che rischia di subire anche il terzo gol quando Nwajei si trova solo contro Cabella, abile a bloccarlo in uscita. In pieno recupero, al 47', però il Torino riaggiusta ancora i conti. Una rete che porta la firma del terzino sinistro Sardo, bravo a sganciarsi e a raggiungere l'area dei ducali per ricevere il cross del compagno di reparto Zaia per il tap-in del 2-2.

Under 18, Torino-Parma: il secondo tempo

Alla ripresa La Rocca si gioca subito il primo cambio: fuori Galantai, dentro Acquah. Il Parma parte subito forte lanciando Sartori in velocità, Bonadiman non lo fa passare. La risposta del Torino non si fa attendere: Longoni arriva al limite dell'area, apre per Zaia che fa tremare la traversa. Al 52' i ducali passano ancora in vantaggio con Legati, che di testa batte Cabella. Una doccia fredda per i granata, che però reagiscono. La scossa arriva al 61' quando il Torino ha la possibilità di rimettersi in corsa con il rigore guadagnato da Gabellini. Sul dischetto va proprio il numero 9 granata, che insacca il pallone nell'angolino in basso alla destra di Moretta per il 3-3. La gara dà comunque l'impressione di essere sempre accesa e a cambiarne il corso è ancora una volta il Parma, al 67': in rete va Sartori, sopraggiunto dopo un contrasto nell'area granata e libero di imbucare il gol del 3-4. I granata lamentano un fallo non sanzionato su Bonadiman: per il direttore di gara però è tutto regolare e il gol viene convalidato. Dopo il sorpasso il Torino accusa il colpo, La Rocca prova allora a inserire forze fresche facendo subentrare prima Finizio a Sardo; poi tocca a Ba, Foschiani e Di Paolo per Franzoni, Gasti e Longoni; dopo ancora a Kirilov e Raballo per Gabellini e Perciun. La spinta non arriva, fino ai minuti di recupero quando i granata si riaccendono. Il Parma però è attento e non sbaglia più, conquistando la vittoria. Ko amaro per i torelli, che lottano alla pari ma escono senza punti dalla sfida di Orbassano.