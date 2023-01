Viareggio Cup 2023, la competizione torna alle formazioni Primavera

La Viareggio Cup torna a essere disputata dalle formazioni Primavera

La 72esima edizione, la prima dopo due anni in cui il torneo non è stato organizzato a causa del Covid, per la prima volta ha visto protagonista la categoria Under 18 e non la Primavera. Tra le squadre partecipanti a sorpresa non figurò il Torino. L'ultima partecipazione della formazione granata risale al 2019: il Toro si era fermato agli ottavi di finale contro la Fiorentina. Il club granata inoltre è tra le squadre più vincenti del torneo con 6 vittorie all'attivo (l'ultima del 1998).