Viareggio Cup, Torino Under 18 ai nastri di partenza: rosa e prestiti

Si alza il sipario sulla 74esima edizione della Viareggio Cup. Domani, martedì 13 febbraio, il Torino Under 18 - secondo classificato nella scorsa edizione - farà il proprio debutto nello storico torneo sotto la guida di Antonio La Rocca. I granata sono stati inseriti all'interno del girone 5 insieme agli ucraini del Rukh, agli statunitensi dell'Uyss New York e ai congolesi del Brazzaville. Si gioca ogni due giorni in gare di sola andata. Il battesimo del Torino si terrà domani alle ore 15 contro il Rukh; poi sarà la volta dell'Uyss New York giovedì e infine del Brazzaville sabato. L'obiettivo dei granata è vincere il girone o posizionarsi al secondo posto per avere la certezza di un posto agli ottavi. Eventualmente potrebbe bastare anche il terzo, ma non solo sulla base dei propri risultati: il pass arriverebbe esclusivamente risultando tra le due migliori terze di gironi 4, 5 e 6.

La Rocca ha diramato la lista dei 28 giocatori impegnati nella Viareggio Cup. Da regolamento sono arruolabili tutti i calciatori nati dal 1 gennaio 2006 in poi e che abbiano compiuto comunque 15 anni. Il Torino si presenta alla rassegna con un gruppo misto, formato in prevalenza da un'ossatura importante del gruppo classe 2006, da più di metà stagione a lavoro con La Rocca nel campionato Under 18 e anche da qualche 2006 che aveva iniziato ad affacciarsi alla Primavera come Perciun. A loro si sono aggiunti alcuni punti fermi, classe 2007, dell'Under 17 di Rebuffi: il difensore centrale Ressia e la coppia di terzini Gatto-Finizio, il tecnico granata li conosce bene e ne ha seguito la crescita negli anni, da quando era guida dell'Under 15. Infine sono stati aggregati anche 2 giocatori fuoriquota (5 il numero massimo consentito dal torneo): i centrocampisti classe 2005 Acar e Soulier.

Viareggio Cup, la rosa del Torino: ecco i cinque giocatori in prestito selezionati per il torneo

La Viareggio Cup consente a ogni squadra di far partecipare, oltre ai propri tesserati, cinque giocatori in prestito purché non siano fuoriquota. Il responsabile del Settore giovanile, Ruggero Ludergnani, ha selezionato per il Torino, come è solito fare, profili di prospettiva, pescati dall'Italia e dall'Europa ma non solo e spesso nel giro delle rispettive Nazionali giovanili. Ogni reparto è stato ritoccato da un prestito. Tra i pali la scelta è ricaduta su Lapo Siviero, classe 2007. Giovane portiere di proprietà del Vicenza, Siviero si sta dividendo in stagione su due fronti tra l'apprendistato in Serie C dove ha raccolto le prime convocazioni senza però esordire e la difesa dei pali dell'Under 19 in Primavera 2. Alla retroguardia si aggiunge Caio Ramalho, difensore brasiliano nel giro delle nazionali giovanili verdeoro impegnato da sottoleva nell'Under 20 dello Sfera Futebol Clube. Per la mediana invece il Torino pesca Andrea Carbone, centrocampista centrale classe 2006 di proprietà della Spal con cui sta disputando il campionato Primavera 2. Carbone ha numeri da tenere d'occhio e fin qui ha fatto benissimo a Ferrara: 18 presenze, 3 gol e 4 assist all'attivo. Chiudono due rinforzi per il reparto offensivo, provenienti da Francia e Bulgaria. Il primo è Sacha Kadi, attaccante classe 2006 che stava iniziando a muovere i primi passi in U19 con la maglia del Lille; il secondo è l'ala destra classe 2006 Vasil Kazaldzhiev, arriva dallo Slavia Sofia ed è nel giro delle nazionali giovanili da tempo.