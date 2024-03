Bucciantini a TN: “Il Toro non sta stretto a Juric. Europeo? Buongiorno titolare”

In esclusiva le parole del volto di Sky Sport, come sempre molto attento nelle analisi relative al calcio nostrano

20 marzo 2024

In questa sosta per le Nazionali, la prima del 2024, anno contraddistinto dall'Europeo, Toro News ha deciso di affidarsi a Marco Bucciantini, volto di Sky Sport, per analizzare i temi caldi del rush finale granata e come sempre il giornalista toscano ha saputo donare alcune chiavi di lettura davvero interessanti.

Buongiorno Marco. Toro-Europa: binomio ancora possibile?"Ambire è il minimo, si va in campo per ambire. L'ambizione dell'Europa è il movente della stagione 2023/2024 del Torino. La conquista dell'Europa nobiliterebbe la stagione e il lavoro dell'ultimo triennio. Nelle ultime settimane ho visto notevoli passi in avanti, ma penso che la prima partita dopo la sosta per le Nazionali possa essere decisiva per il Torino. Bisogna battere la concorrenza e il Monza al momento è una concorrente. Europa o no, l'obiettivo granata dev'essere quello di chiudere la stagione e il primo triennio Juric alla grande".

Diciamo che anche un palo e non necessariamente un gol possono rendere contento il Toro?"Sì. La premessa è sempre che l'ambizione dell'Europa è il movente del Torino. Però, qualora non arrivasse bisogna andarci vicino. Chi è stata la prima inseguitrice della Fiorentina nella scorsa annata?".

Il Bologna?"Sì e mi piace sempre sottolinearlo perché il Bologna non sta improvvisando nulla in quest'annata. Alla fine, le cose succedono come conseguenza di altre. Se ti metti vicino all'Europa, ti prepari a una qualificazione nel prossimo futuro. E poi direi che il Torino dovrebbe pensare a una soglia numerica: i 60 punti rappresentano l'eccellenza in Serie A. Bisogna metterli nel mirino".

Per rendere grande il finale di stagione quanto inciderà il derby contro la Juventus?"Il derby è spesso mancato nelle stagioni del Torino, non tanto come risultato quanto come vissuto. Il Toro non ha vissuto tanti derby, non ha giocato i derby da derby, non si è espresso. Questo è il vero peccato del Toro. Auguro ai granata di esprimersi nella prossima partita contro la Juventus e quando ti esprimi può arrivare più facilmente il risultato".

Prima ha parlato di primo triennio di Juric: si può già emettere un giudizio?"Sì, direi che si può dare. Il Toro di Juric è ormai ben presente nell'immaginario collettivo degli appassionati, il Toro ha un'idea di sé. Il Toro è tornato ad avere un effetto sul campionato, però è senza magia e senza volo. Non ha mai cominciato davvero a volare. Il mio giudizio cambierà in positivo quando vedrò il volo, ma sono sicuro che non si modificherà in negativo perché ho ritrovato un Torino solido. In quello che offre è robusto, ma serve la magia".

Dopo i due anni all'Hellas Verona e i tre al Torino, Juric meriterebbe un palcoscenico più prestigioso e ambizioso di quello granata?"Su una cosa voglio essere chiaro, tanto non si offende Juric, persona molto sincera. Il Toro non sta stretto a Juric, non scherziamoci. Non vedo le due avventure, quella di Juric con il Torino e del Torino con Juric, che si tolgono qualcosa reciprocamente. Dal punto di vista delle ambizioni il Toro non sta togliendo nulla a Juric".

Buongiorno e Bellanova possono dire la loro all'Europeo?"Bellanova è difficile che sia titolare. Deve ancora lavorare per essere un laterale difensivo in una difesa a quattro. Penso sia bello averlo nella rosa azzurra perché è stata premiata la sua crescita. Si tratta di un giocatore molto migliorato nei concetti e nel posizionamento in campo, non è soltanto gamba e corsa. Discorso diverso per Buongiorno: per me è un titolare all'Europeo. Lui e Bastoni sono i due difensori centrali italiani più forti del momento".

Che tipologia di allenatore andrebbe bene per un eventuale futuro senza Juric?"Se si vuole andare nella direzione della continuità, bisogna scegliere Juric perché quello che ti dona Juric non te lo dona nessun altro. Se si cambia, bisogna cambiare modalità. Ma mi chiedo perché cambiare? Non sto comunque qua a fare nomi perché non sono l'ufficio di collocamento".

