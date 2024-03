Fantini a TN: “Vlasic? L’ago della bilancia, fa bello e cattivo tempo del Toro”

In esclusiva su Toro News le parole dell'ex Torino e Fiorentina in vista della partita dello stadio "Olimpico-Grande Torino"

Enrico Fantini è un amico di Toro News e torna a parlare in esclusiva in vista del match tra Torino e Fiorentina, ovvero il match tra due delle squadre che hanno segnato più nel profondo la sua carriera da calciatore. Per lui una stagione al Torino (2005/2006), 41 presenze e 9 gol, una promozione dalla Serie B.

Buongiorno Enrico. Cosa si aspetta da Torino-Fiorentina?"Penso che sia l'ultima chiamata europea per il Torino perché la Fiorentina vincendo con la Lazio ha fatto un bel balzo in avanti. Mi aspetto una partita equilibrata. I granata hanno raccolto meno di quanto seminato nelle ultime giornate. La Viola mi ha davvero impressionato contro la Lazio, poteva fare tre o quattro gol. Mi aspetto una bella partita".

Perché il Torino segna poco e fatica anche a creare opportunità da gol?"Domanda difficile. Io son sicuro che con due giocatori come Sanabria e Zapata si dovrebbero creare più occasioni. Bisognerebbe cercarli di più con soluzioni differenti al solo Bellanova".

Bellanova è il migliore della stagione granata? "Sì, Bellanova sta facendo veramente bene nelle ultime partite. Ha gamba, salta l'uomo ed è forte nell'uno contro uno. Sta migliorando nei cross rispetto a Cagliari. Bellanova è un'arma del Torino, ma non può essere l'unica".

Sta mancando Vlasic in alcune partite?"Se Vlasic fa il Vlasic il livello del Torino si alza inevitabilmente. Lo dimostrano diverse partite di questo campionato. Si tratta della classica pedina fondamentale dello scacchiere. Dunque, se lui gira c'è più brio in avanti. Paradossolmente negli scorsi due anni con una punta sola il Torino creava di più di quanto non stia facendo con le due punte di questo campionato. Vlasic è certamente l'ago della bilancia, fa il bello e il cattivo tempo".

Senza Europa sarebbe una stagione deludente per il Torino?"Delusione no, ma penso che potrebbe essere un'occasione persa perché la rosa a disposizione di Juric in questa stagione è la migliore degli ultimi anni a questa parte per il Torino".

Può incidere all'interno di un gruppo la questione di rinnovo contrattuale di mister Ivan Juric?"Queste cose non incidono sulla squadra. Il gruppo e Juric hanno in testa soltanto di fare il massimo da qui a maggio. Lavorano per arrivare in Europa e mi auguro con tutto il cuore che il Toro possa farcela".

