Ferri a TN: “Europa? Per nessuno sarebbe facile concedere Schuurs e Buongiorno”

14 febbraio 2024

In esclusiva su Toro News analizza il momento del Torino tra pareggi e futuro di Ivan Juric una bandiera del club granata: Giacomo Ferri. Una vita granata: dapprima nel settore giovanile come aspirante calciatore, poi in Prima Squadra ai massimi livelli e ancora come allenatore delle giovanili e come Team Manager della Prima Squadra. Ferri conosce come pochi le dinamiche del mondo Toro e spende parole al miele nei confronti dei suoi amati tifosi.

Buongiorno Giacomo. I pareggi con Salernitana e Sassuolo hanno minato le possibilità europee per il Torino?“Aver perso questi punti può incidere. Il campionato italiano non è semplice e ogni giornata ce lo dimostra. Penso che nulla sia perduto, ci sono ancora tante partite e si può raggiungere un posizionamento europeo. Credo però che non sia facile concedere Perr Schuurs per tutta la stagione e Alessandro Buongiorno nelle ultime settimane: questo può ostacolare tantissimo, nel computo totale, il percorso granata”.

Però, la fase difensiva granata regge fin qui.“Sì, ma nessuno, nemmeno i top club, possono regalare un Buongiorno o uno Schuurs. Eppure il Torino ha schierato dei sostituti che sono stati all’altezza della situazione. I granata concedono poco e subiscono poco. Questo è un indubbio merito della squadra di Juric”.

Ha apprezzato la posizione di Ivan Juric circa il suo futuro? “Juric ha detto quello che crede, è stato nuovamente onesto e schietto. Dall’esterno penso che ci sia un accordo tra Juric e il presidente Cairo: in base al posizionamento in classifica, insieme, decideranno il da farsi. Mi sembra che ci sia un accordo tra le parti e Juric ha detto pubblicamente come stanno al momento le cose”.

Indipendentemente da tutto, confermerebbe Juric?“Non ho mai nascosto che Juric mi piace. Perciò, da parte mia proseguirei con Juric e auspicherei un accordo totale tra il tecnico e Cairo. È un allenatore che può dare continuità, come Gasperini all’Atalanta”.

Uno dei motivi del contendere dell’ultimo periodo sono stati i tifosi granata. Lei li conosce molto bene: sono più esigenti di quelli incontrati altrove?“I tifosi del Toro ci sono sempre e lo dico senza fare sviolinate. È da tanti anni che il Torino non raggiunge traguardi importanti, eppure i tifosi granata sono sempre lì, non ti abbandonano mai. Li vedo sempre con il sorriso e sempre fiduciosi in vista del futuro, mi è successo non più tardi di tre giorni fa a Crema dove abito oggi. Come tutti i tifosi, anche quelli granata si lamentano se vedono uno spettacolo poco coinvolgente ma non mollano mai. Da quarantacinque anni a questa parte li frequento e posso ringraziare Dio di aver avuto questa fortuna”.

