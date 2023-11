Gillet a TN: “Giusto dare fiducia a Vanja. Dopo il derby si è rifatto”

Le parole in esclusiva su Toro News dell'ex portiere di Torino e Bologna in vista della sfida dello stadio "Dall'Ara" di lunedì sera

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

Jean-Francois Gillet è attualmente il preparatore dei portieri dello Standard Liegi. Lunedì sera sarà un diretto interessato di Bologna-Torino perché è stato un giocatore di entrambi i club. Una stagione in Emilia, ben tre in Piemonte e tra l'altro con il granata indosso si tolse grandi soddisfazioni. In esclusiva su Toro News l'ex estremo difensore ci parla del match dello stadio "Dall'Ara".

Buongiorno Jean-Francois. Che gara si aspetta lunedì?"Partita equilibrata con un'incognita: la sosta per le Nazionali. Quando si torna ci sono sempre dei punti interrogativi. E poi Bologna e Torino hanno diversi giocatori che militano nelle rispettive selezioni. Sono due formazioni attrezzate".

E a maggio in classifica chi vede avanti, Bologna o Torino?"Penso che come la partita di lunedì anche la classifica finale di Bologna e Torino sarà molto simile. Lotteranno punto a punto per chi finirà davanti. Il Bologna è partito meglio, ma il Torino ha ottime potenzialità".

Vanja Milinkovic-Savic ha sicuramente vissuto il suo momento più nero dopo il derby della Mole. Come reagire a una simile prestazione?"Il portiere di oggi è diverso rispetto al portiere di ieri. Non è più un giocatore diverso dagli altri ma è a tutti gli effetti l'undicesimo uomo in campo. Dev'essere bravo in impostazione e dev'essere disponibile. Fa parte del mestiere momenti più difficoltosi durante la stagione. Sta al portiere rialzare la testa e uscire dal problema. Mi sembra che Vanja sia stato capace di rifarsi. Gli errori fanno parte del gioco".

La fiducia incondizionata di Juric, del suo staff e della dirigenza non possono che averlo aiutato..."Il ruolo del portiere è complicato. Vieni messo subito in discussione e rischi il posto. Non può cambiare un portiere titolare dopo un paio di partite storte. Il Torino ha avuto il coraggio di proseguire con Vanja".

Che ricordi ha del suo triennio in granata?"Una grande piazza, una piazza top. Ho un ricordo straordinario. Sono stati tre anni belli. Ho avuto la fortuna di vivere un grande club e di conoscere una città splendida".

Tra l'altro i risultati professionali furono davvero convincenti."Il campionato italiano è già importante, andare in Europa fu ancora più magico. Il Torino meriterebbe ogni anno di lottare per l'Europa e il presidente Cairo lavora sempre per quello. Noi partimmo dalla Serie B e la raggiungemmo. Il Torino di oggi può replicare quanto fatto da noi. Del resto, quando giochi in Europa entri in un'altra dimensione".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.