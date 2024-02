Ian Wright ricorda il Toro: “Lo stadio con la migliore atmosfera che ho vissuto”

Nelle scorse ore nel programma britannico The Overlap, in onda su Sky Sport UK, l'ex attaccante inglese Ian Wright ha parlato anche del Torino. Durante questo talk-show nel quale molti ex calciatori raccontano aneddoti e storie del loro passato sui campi di gioco, Il centravanti ex Arsenal ha risposto a molte domande sulla sua carriera. Il passaggio di questa intervista che riguarda i tifosi del Toro è quello relativo agli stadi e all'atmosfera che si respira al loro interno dal momento che lo stesso Wright ha così parlato del pubblico granata: "Giocare a Torino è stato sorprendente, c'era un'atmosfera diversa da quelle che ho trovato in tutta la mia carriera. Non me l'aspettavo, è stata la migliore che ho vissuto". Il riferimento dell'ex attaccante inglese è ad un Torino-Arsenal, gara di Coppa delle Coppe della stagione 1993/94. La sera del 2 marzo 1994 allo stadio Delle Alpi i granata allora guidati da Emiliano Mondonico pareggiarono 0-0 contro la formazione londinese ma andarono anche vicini a vincere, quel giorno allo stadio erano presenti oltre 32 mila sostenitori del Toro. Si tratta di un bel numero ma non da tutto esaurito per la capienza dell'epoca, tuttavia la Curva Maratona era sold-out e ciò basto per spingere la squadra e conquistare il cuore di Ian Wright che per giunta quel giorno sedeva in tribuna. Per dovere di cronaca, nel match di ritorno a Londra alla fine vinse l'Arsenal 1-0 eliminando così il Toro dalla competizione europea.