Mezzano a TN: “Ilic-Ricci, mal assortiti. Corsia di sinistra non da Europa”

In esclusiva le parole dell'ex laterale difensivo del Torino, che ha avuto anche un trascorso nell'Inter, prossimo avversario dei granata

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 27 aprile 2024 (modifica il 27 aprile 2024 | 06:31)

Luca Mezzano ha lasciato un bel ricordo tra i tifosi granata. Professionista esemplare, è poi tornato al Torino in veste di allenatore delle squadre giovanili. Nella sua carriera ha frequentato soprattutto il Torino, ma ha vissuto anche una breve parentesi all’Inter. È quindi un doppio ex della sfida di domani sera tra granata e nerazzurri. In esclusiva su TN ci parla delle sue sensazioni in vista del match di domenica all'ora di pranzo.

Buongiorno Luca. Più i pro o i contro nell'affrontare un'Inter già Campione d'Italia per la ventesima volta nella sua storia?"Due sono le cose che possono succedere in questi casi. Cala la tensione e l'attenzione da una parte, ma dall'altra giochi con la mente più sgombra. Delle due l'una, non so quale prevarrà. L'Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte d'Italia. Per il Toro è meglio affrontarla dopo la vittoria ufficiale dello Scudetto, però con spensieratezza l'Inter può anche fare un partitone. Sono professionisti, giocano di fronte al loro pubblico e vogliono onorare la festa Scudetto".

Come si spiega i tanti punti persi dal Toro contro squadre di medio-bassa classifica?"Secondo me, quando il Toro trova squadre un po' più chiuse emerge la mancanza del giocatore che ti fa saltare il banco dalla trequarti in su. C'è una carenza qualitativa. Difensivamente il Toro è senz'ombra di dubbio da Europa, in fase offensiva è ancora troppo carente".

Per Bellanova lo step intermedio al Toro è servito o poteva già dire la sua in quest'Inter?"Questo passaggio intermedio gli ha fatto bene. Ha giocato con regolarità, all'Inter non avrebbe potuto farlo. Ha giocato in una grande piazza ed è stato allenato da un ottimo allenatore. I risultati sono stati positivi e si è guadagnato anche la Nazionale".

Torneranno insieme Ricci e Ilic: la loro coppia può sussistere?"No, giocando a due non sono una coppia ben assortita. Hanno qualità e gestiscono la palla, ma nessuno dei due fa il lavoro sporco. Il Toro è passato al 3-5-2 con Vlasic che unisce i reparti. Il cambio di modulo ha aiutato i granata. Ilic e Ricci insieme non si sono espressi al meglio, hanno giocato anche poco insieme e in generale il loro contributo è stato deficitario, soprattutto in termini realizzativi. Il Toro se vuole ambire all'Europa deve avere altri numeri con i propri quinti e i propri centrocampisti. In quest'annata sono mancati totalmente i gol dalla mediana e dagli esterni".

Juric voleva un artista sulla corsia di sinistra: si può dire che da quella parte nessuno è stato all'altezza delle ambizioni granata?"Con questo sistema di gioco l'apporto dei quinti è determinante, vedi l'Atalanta di Gasperini e l'Inter di Inzaghi. Sono quei giocatori che ti possono dare tanto sia in fase difensiva sia in fase offensiva perché da un quinto che gioca a tutta fascia ti aspetti assist e gol. Bellanova ha avuto un rendimento all'altezza sulla corsia di destra, garantendo assist e prestazioni. Anche da lui qualche gol in più era lecito attenderselo. Bellanova ha fatto comunque un campionato all'altezza di un piazzamento in Europa. Sulla sinistra invece non è stato garantito un simile apporto. Giocatori validi e buoni, ma non per ambire a una qualificazione europea".

