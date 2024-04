Momblano (TeleLombardia): “Bremer? Non capisco i fischi. In estate può partire”

Come arriva la Juve al derby contro il Toro? Lo abbiamo domandato a chi conosce molto bene tutti i segreti della formazione bianconera

Federico De Milano Redattore 11 aprile 2024 (modifica il 11 aprile 2024 | 14:09)

Manca sempre meno al derby della Mole numero due di questa stagione che metterà di fronte nuovamente Torino e Juventus. I granata sono reduci da una sconfitta ad Empoli ma sono desiderosi di rifarsi contro gli storici rivali concittadini. Per comprendere invece meglio lo stato di forma della squadra di Allegri, abbiamo posto alcune domande a chi segue sempre da vicino le vicissitudini in casa bianconera. Si tratta di Luca Momblano, noto volto televisivo per TeleLombardia e QSVS, che è sempre ben informato sul mondo juventino e che ringraziamo per essersi concesso in esclusiva ai nostri microfoni.

Buongiorno Luca, la Juventus nell’ultimo turno ha ritrovato la vittoria in Serie A dopo più di un mese, come arriva a questo derby contro il Torino? "I risultati sono sotto gli occhi di tutti, nelle ultime due partite tra campionato e Coppa Italia ha vinto senza prendere gol e questo e ha dato segnali di ripresa. Nel calcio di Allegri questo conta tanto, se la Juve vince senza prendere gol in generale è un segnale di ottima salute. Questo però va pesato perché sappiamo che ci sono ancora grandi pressioni sulla squadra per i due mesi inspiegabili di black-out, tuttavia si arriva al derby un attimo più rilassati".

Cos’è successo in questo 2024 ai bianconeri? Come mai hanno perso così tanto terreno dall’Inter dopo essere stati a lungo vicini?"Anche in un'annata senza le Coppe per la Juventus sono successe tante cose in questa stagione e soprattutto nel 2024 è già successo di tutto. In primis ha ritrovato il miglior Vlahovic che segna con continuità ma al contrario non ha ritrovato Chiesa, le poche scelte in attacco potrebbero aver influito in questo distacco che si è creato dalla vetta. Szczesny sta anche giocando su ottimi livelli, ma non basta e questo perché secondo me c'è un impianto fragile dal punto di vista tecnico ed emotivo. Nonostante ciò la Juventus ha sbagliato solo due partite di recente: quelle pareggiate contro Empoli e Genoa".

Bremer sarà il grande ex presumibilmente accolto da moltissimi fischi, come procede la sua esperienza bianconera? È uno dei punti di riferimento del presente e del futuro?"Mi chiedo perché i tifosi del Torino dovrebbero fischiarlo. Quando era vicino alla scadenza del contratto ha rinnovato consentendo alla società di guadagnare 50 milioni dalla sua cessione, nel calcio italiano di oggi è una cosa senza precedenti a queste cifre. Io credo che l'eredità che Bremer ha lasciato al Torino sia di grande riconoscenza. Comunque il suo nome sarà da tenere d'occhio in estate perché ci sono avances molto importanti dalla Premier League da diverso tempo e la società dovrà ascoltarle. Il giocatore potrebbe sia scegliere di restare in bianconero che magari andar via. Giuntoli a fine stagione dovrà risolvere questa situazione tra le prime".

Il derby, oltre alla Coppa Italia, potrebbe essere una delle partite da non sbagliare per Allegri al fine di tentare di salvare la sua posizione per l’anno prossimo?"Il tema-Allegri ogni anno è molto discusso, credo che ormai il suo futuro sia già deciso. Se dovesse esserci un'inversione di rotto e si provasse a continuare insieme non credo che questo dipenda dal derby. Ricordiamo però che qualora Allegri dovesse vincere la partita di sabato diventerebbe da solo l'allenatore a vincere più derby nella storia della Juventus, staccando Trapattoni che ora è primo con lui. A prescindere da dibattito e sul valore dell'Allegri-bis i numeri rimangono e i record restano scritti sugli almanacchi".

Cosa dovrà fare il Toro per far male alla Juve? Quali sono i punti deboli dei bianconeri? E quale può essere un motivo di spinta per la squadra di Allegri? "Dal punto di vista tattico la Juventus con la Fiorentina ha concesso il pallone all'avversario per un tempo intero e questo non è piaciuto. Se il Torino vorrà metterà in difficoltà la Juve con il palleggio o se sarà una sfida all'arma bianca dal punto di vista atletico. Questa squadra non va troppo in difficoltà dal punto di vista atletico, e dei duelli fisici mentre dal punto di vista tecnico e di palleggio ci sarà da misurare cosa vorrà fare il Toro. Questo derby è una bella occasione per cercare di far bene anche in vista di una fase di calendario complicata. Il Torino dovrà essere bravo a creare difficoltà psicologiche alla Juventus, se la rende insicura tutto diventa possibile. Dall'altro lato il Toro deve guardarsi da una Juve che arriva con l'idea di dare una spallata per raggiungere l'obiettivo Champions".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.