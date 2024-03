Patrizio Sala a TN: “A fine marzo non mi aspettavo il Monza davanti al Torino”

In esclusiva le parole del campione d'Italia con il Torino di Gigi Radice nel 1975/1976. Patrizio ha raggiunto l'apice in granata, ma è nato calcisticamente al Monza

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 29 marzo 2024 (modifica il 29 marzo 2024 | 06:31)

Quando pensi a Patrizio Sala, lo associ necessariamente a Torino e Monza. I granata hanno rappresentato l'apice della sua carriera, i brianzoli i suoi inizi. In esclusiva su Toro News l'ex mediano, campione d'Italia con il Torino di Gigi Radice nel 1975/1976, illustra i principali temi della gara di domani, sabato 30 marzo.

Buongiorno Patrizio. A fine marzo si aspettava un Monza davanti al Torino in classifica?"Sinceramente no, però speravo in un bel campionato da parte dei brianzoli. Sono contento che abbia 42 punti, nel contempo auspico una bella prestazione dei granata nel match di domani pomeriggio".

Il Torino è in linea con le aspettative e il Monza sta andando meglio di quanto ci si potesse attendere oppure dal Torino si aspettava qualcosa in più in questa terza annata di Ivan Juric?"Dal Toro ti aspetti sempre qualcosa in più perché ha un'ottima intelaiatura. I granata inseguono l'Europa e penso che meriterebbero di agguantare l'Europa. Dal Monza era richiesta una salvezza tranquilla, che è arrivata".

Europa potrebbe significare andare avanti con Juric: corretto legare il prosieguo sul risultato conseguito in quest'annata?"In questo calcio moderno è il risultato che amplifica il sì e il no di una società. Io guarderei maggiormente il lavoro offerto da una guida tecnica. Se la società ha ambizioni d'Europa, è giusto tentare altre strade. Bisogna però ammirare il lavoro di Juric, anche perché ha fatto migliorare diversi giovani, vedi Buongiorno e Ricci. Purtroppo, nel Toro di oggi vedo più stranieri che italiani: questo mi dispiace. Qualche prodotto in più del vivaio lo lancerei".

La provoco. Secondo lei, la società Torino ha davvero l'ambizione per conquistare l'Europa?"Non mi provaca affatto. Penso che la società abbia messo a disposizione di Juric due attaccanti di ottimo valore. Mai come quest'anno con Zapata e Sanabria il tecnico croato abbia avuto delle alternative di livello in attacco. Credo che l'ossatura della squadra ci sia. Qualche punto in più il Torino poteva averlo, ma alla fine la classifica si compensa sempre nell'arco di una stagione".

Sono un po' mancati Ricci e Ilic?"Purtroppo, quando stava un po' meglio l'uno, l'altro era in difficoltà e viceversa. Non hanno mai trovato una costanza di rendimento, vuoi per infortunio o vuoi per scelta dell'allenatore. Hanno giocato poco insieme. Linetty è stato spesso preferito. Juric ha scelto un interditore come il polacco piuttosto che due giocatori qualitativi come Ricci e Ilic. Sarebbe stato bello vederli impiegati maggiormente insieme".

Per lei sarà come sempre un match speciale quello di domani..."Il Monza e il Torino si sono spesso scambiati dei giocatori. Credo che sia una bella cosa. Mi auguro che la sfida di sabato vada nel migliore dei modi, senza polemiche".

