Taibi a TN: “Vagnati uno dei migliori ds in Italia. E a Vanja dico bravo”

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 4 aprile - 06:30

In esclusiva su Toro News parla Massimo Taibi, ex portiere del Torino. Taibi è stato il primo estremo difensore dell'era Cairo e colse al primo tentativo una straordinaria promozione insieme a Davide Nicola, attuale tecnico dell'Empoli, nonché prossimo avversario dei granata di Ivan Juric. Oggi Taibi è direttore sportivo e sta attendendo una chiamata, dopo la fine burrascosa della esperienza alla Reggina.

Buongiorno Massimo. Il grande protagonista di Empoli-Torino sarà Davide Nicola, suo ex compagno di squadra. Fu una bella cavalcata quella dalla B alla A..."Fu una stagione complicata. Io arrivai 4 giorni prima dell'esordio. Un po' tutti arrivammo alla spicciolata. Stellone e Muzzi arrivarono addirittura al penultimo giorno. Salvatori fece un gran lavoro perché aggregò in breve tempo una squadra. In quel gruppo c'era proprio Davide. Sapeva spingere e qualche gol in carriera l'ha segnato. Era uno che sapeva trascinare anche perché sapeva sdrammatizzare. Ci fu un momento complicato in quell'annata e lui fu fondamentale nel darci il giusto apporto in spogliatoio".

Beh, tutti quei valori lo stanno caratterizzando nella sua carriera da allenatore."Davide si faceva rispettare nello spogliatoio. Lui rispetta l'altro e pretende rispetto. Il suo aspetto principale è sempre stato il lato umano e anche come allenatore non lo sta mai dimenticando".

Secondo lei, un giorno, Nicola potrà tornare al Torino in veste di tecnico?"Lui si è lasciato bene con la proprietà sia come calciatore sia come allenatore. Se lasci un buon ricordo, le possibilità di ritorno sono sempre alte. Penso che per Davide le porte siano sempre aperte al Toro".

Vede il Toro in Europa a fine campionato?"Il Torino sta svolgendo un grande campionato, il lavoro di Juric e Vagnati è valorizzato. Non dimentichiamoci mai il budget: è inferiore rispetto a molte altre squadre. L'aspetto non è secondario".

Come valuta la stagione di Vanja Milinkovic-Savic?"Milinkovic-Savic, secondo me, è un ottimo portiere. Ho avuto la fortuna di vestire la maglia granata e so che sei sempre messo in discussione. Anche il serbo ha superato un momento di difficoltà ma l'ha superato bene. Uscire da situazioni non facili, è sempre un grande pregio. Bravo a lui".

La fase difensiva che funziona lo sta aiutando?"Il portiere è sempre un ruolo a parte. Se la fase difensiva funziona, il portiere è facilitato. Ma il ruolo è differente e in qualche modo svincolato dagli altri. Prendere cento tiri piuttosto che tre a partita cambia, tuttavia il portiere deve essere presente in ogni caso. La squadra sta facendo bene e anche Milinkovic-Savic si sta ben comportando".

Oggi lei è direttore sportivo, Davide Vagnati può essere un punto di riferimento per il ruolo?"Vagnati in questi quattro anni ha dimostrato di meritare il Toro e di essere uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Lavora 24 ore al giorno ed è un meticoloso. So per certo che tiene al Toro, questo è davvero importante in una piazza come quella granata. Davide si sta dimostrando un grande professionista e un direttore attaccato alla maglia".

