Targetti (ViolaNews): “Belotti? Non è più una macchina da gol, ma serviva”

Il prossimo avversario del Toro sarà la Fiorentina, come sta la squadra viola? Lo abbiamo chiesto a chi la segue sempre da molto vicino

Federico De Milano Redattore 1 marzo 2024 (modifica il 1 marzo 2024 | 20:09)

Il Toro è giunto alla metà di un ciclo di quattro scontri diretti e dopo aver perso contro le due formazioni di Roma ora ospita la Fiorentina prima di partire alla volta di Napoli. Per i granata di Ivan Juric c'è la necessità di tornare a far punti dopo aver raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque gare ma la squadra viola è un avversario temibile specialmente negli scontri diretti. A confermarcelo è anche Federico Targetti, giornalista di ViolaNews al quale abbiamo posto alcune domande in vista della partita, utili per conoscere meglio lo stato di forma dei ragazzi di Vincenzo Italiano che sono pronti ad arrivare a Torino.

Buongiorno Federico, come arriva la Fiorentina a questa partita? Quali sono le condizioni di umore e anche fisiche della squadra?"È stimolante analizzare il rendimento della Fiorentina in stagione, perché è tutto fuorché prevedibile: contro le squadre che vanno dalla quarta alla 12esima posizione la media punti è 2,2 a partita, mentre contro quelle che vanno dalla 14esima alla 17esima si scende a poco più di 1 punto a partita. L'umore dei viola è leggermente migliorato con la vittoria sulla Lazio che conferma questa tendenza, storicamente gli inverni di Italiano sono sempre difficilissimi. Inoltre, il mancato arrivo di Gudmundsson nelle ultime ore di mercato ha lasciato molto amaro in bocca nell'ambiente, tra tifosi e addetti ai lavori. Non si può dire che a Torino arrivi una squadra in salute da una parte, né un organico in crisi dall'altra. Capitolo infermeria: Dodò e Castrovilli sono in fase di recupero dai rispettivi lunghi infortuni e Kouamé è in via di guarigione dalla malaria, ma tutti e tre non saranno della partita. Martinez Quarta ha avuto problemi di coliche renali, da vedere se riuscirà a smaltire tutto in tempo".

Come è corretto valutare Fiorentina e Torino in vista della corsa per l’Europa che si svolgerà in queste ultime 12 partite di campionato? "Per come la vedo io, la differenza tra Fiorentina e Torino in stagione sta tutta in un miglior avvio dei gigliati e nella vittoria strappata al Franchi all'andata. Magari sulla carta Nico Gonzalez e compagni partono favoriti per valore della rosa e ultimi piazzamenti, ma l'ultima cosa che mi aspetto è vedere una vittoria facile della squadra che seguo per lavoro. Chi la spunta per la Conference League? Dico Fiorentina, ben consapevole delle difficoltà di Lazio e Napoli. Questo a patto che i buoni segnali mostrati lunedì, con una vittoria meritatissima sulla Lazio, vengano confermati nelle prossime settimane, non solo nella prossima partita".

Che impatto ha avuto il grande ex Andrea Belotti nella Fiorentina? Il popolo viola come ha accolto e giudicato il suo arrivo?"Belotti era quello che serviva, molto semplicemente. Nzola non si è adattato e ha sofferto la piazza nel passaggio dallo Spezia, di Beltran per adesso abbiamo capito solo che rende molto meglio se si allontana dalla porta. Il Gallo, sebbene non sia più la macchina da gol che vi ricorderete bene, almeno ha mestiere e sa fare reparto, sposandosi in modo soddisfacente con il contesto in cui si è trovato. L'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso è che il prestito è secco, ma meglio così che niente".

Quali sono i principali punti deboli della Fiorentina? Cosa dovrebbe fare il Toro per cercare di vincere questa partita?"Il punto debole della Fiorentina è tra le maglie della sua difesa: Quarta e Ranieri - e lo sapete bene - segnano molto, ma hanno larghissime fette di campo da coprire sulle ripartenze e nell'arco dei novanta minuti qualcosa sfugge sempre a loro oppure a Milenkovic quando gioca il serbo, che sta vivendo una delle stagioni peggiori da quando è a Firenze. Per cercare di vincere, il Torino deve pensare a schermare la regia di Arthur, tagliando in special modo la linea di passaggio verso Gonzalez e mettendo molta attenzione sulle palle inattive".

Chi sono i due o tre giocatori di Italiano più in forma nell’ultimo periodo? Chi dovrebbe quindi temere maggiormente un tifoso granata?"Terracciano non è stato mai così decisivo, è sempre affidabile e quest'anno sfodera anche parate importanti. Beltran è in fiducia e finalmente lo si può considerare un titolare, io se fossi un tifoso granata temerei lui. Più che in forma, ci sono giocatori che stanno tornando a giocare su livelli accettabili rispetto alla prima parte di stagione, e cito i tre leader tecnici: Nico Gonzalez, Bonaventura e Arthur. Magari il numero 10 dovrebbe tornare ad avere un buon rapporto coi calci di rigore, che nel nuovo anno sono una vera e propria chimera".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.