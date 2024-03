Torino, Zapata: “Europa e derby, nello spogliatoio ne parliamo”

L'attaccante colombiano spiega la scelta del Torino, una decisione "improvvisa, maturata negli ultimissimi giorni di mercato. Il club granata mi ha voluto con forza, mi ha fatto sentire importante, io ero praticamente in scadenza con l'Atalanta e non avevo nessuna intenzione di lasciare l'Italia". Spazio anche alla spinosa questione Acerbi-Juan Jesus, su cui il colombiano si è espresso così: "L'ho osservato da lontano. Il razzismo? É così ovunque, non solo in Italia. Serve tanta intelligenza per conviverci. Ovviamente certe cose vanno portate alla luce, dichiarate come ha fatto Juan Jesus. Pensi che possa migliorare e invece... Alla base c'è tanta ignoranza, è un tema delicato. Ai miei bimbi spiego che gli uomini sono tutti uguali a prescindere dal colore della pelle". Dalla spiacevole vicenda al sogno europeo, Zapata non ha nascosto le ambizioni del Torino: "Nello spogliatoio ne parliamo, eccome. Siamo consapevoli della nostra classifica. Andiamo in campo con molta più convinzione". Poi un occhio sul derby con la Juventus: "Viviamo alla giornata, ma alla Juve ci pensiamo. É importante per il club e tifosi, per tutti. Li studieremo e cercheremo di capire come e dove fare male ai bianconeri". Su Juric e sulle differenze tra il croato e Gasperini: "Il mister è stato bravo a capire ciò di cui avevamo bisogno per far esprimere al meglio la squadra. Ho riconosciuto subito le dinamiche degli allenamenti del quotidiano. Magari i due non sono proprio uguali, ma molto simili".