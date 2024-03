Horvath brilla in Ungheria: è pronto per l’Europeo, punta al ritorno al Toro

Il trequartista è già in doppia cifra e ha contibuito alla metà dei gol del Kecskemeti

Alberto Giulini Vicedirettore 12 marzo 2024 (modifica il 12 marzo 2024 | 06:22)

Dieci gol e sette assist in ventitré partite rappresentano il biglietto da visita di Krisztofer Horvath, pronto a tornare in Italia dopo tre stagioni disputate ad altissimi livelli in Ungheria. Il trequartista classe 2002, prelevato dalla Spal nell'estate del 2020, ha confermato ancora una volta numeri importantissimi. Horvath ha partecipato attivamente alla metà dei gol segnati dal Kecskemeti in campionato, conquistando anche la chiamata della nazionale maggiore ungherese. A meno di un'improbabile esclusione dell'ultimo minuto, il trequartista in estate parteciperà all'Europeo, ulteriore vetrina per mettersi in mostra.

Il rinnovo con il Toro: 2025 con opzione — Intanto il Toro osserva con grande interesse i progressi di un giocatore che nelle ultime tre stagioni ha lasciato l'Italia ed ha continuato a crescere. Il cartellino di Horvath è ancora nelle mani dei granata, che in estate lo hanno nuovamente ceduto a quel Kecskemeti in cui aveva giocato da gennaio a giugno 2023. Il club, che attualmente occupa il quinto posto nel campionato ungherese, lo ha fortemente rivoluto e ha ottenuto un nuovo prestito per la stagione attualmente in corso. Prima di lasciarlo partire, il Toro ha voluto premiare i progressi del giocatore con un rinnovo di contratto fino al 2025, inserendo un'ulteriore opzione per proolungare fino al 2026.

Il futuro: pronto per il ritorno in Italia — Horvath è un giocatore seguito con grande interesse da Vagnati, che nel commentare il mercato di gennaio lo ha inserito tra i giocatori che in futuro potranno fare parte della rosa del Toro. "Abbiamo elementi in prestito come Dembele, Horvath e Ilkhan che sono interessanti e ci possono dare linfa", aveva spiegato il dt granata. Trequartista di piede destro, il classe 2002 è impiegato dietro la punta nel 3-4-2-1, modulo che Juric ha impiegato fino allo scorso autunno. Il tecnico granata aveva già avuto modo di valutarlo nel ritiro estivo del 2022, quando l'ex Spal si era messo in mostra con un paio di ottime giocate e grandi gol in amichevole. A distanza di due stagioni Horvath ha mostrato grandissimi progressi e ha messo insieme numeri esaltanti. Ora il trequartista ha bisogno di essere valutato in un contesto più probante del campionato ungherese e in estate il Toro deciderà se sarà pronto per restare in granata o avrà bisogno di uno step intermedio. Intanto a Horvath restano un finale di stagione e l'Europeo per continuare a stupire.

