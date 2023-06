I prestiti del Toro: Horvath bene in Ungheria, ora bisogna alzare il livello

Il trequartista ungherese viene da una buona stagione in prestito in patria: si giocherà con Juric le sue carte in ritiro

Giacomo Stanchi Redattore

Krisztofer Horvath è stato protagonista di una buona stagione in patria. L'ungherese, dopo i primi mesi al Debrecen (squadra che il Toro aveva incontrato nei preliminari di Europa League nel 2019 con Walter Mazzarri in panchina), è passato al Kecskemeti dove ha totalizzato il buono score di 6 reti e un assist in 15 presenze. Ovviamente il salto dal campionato ungherese a quello italiano è decisamente ampio, ma Horvath si giocherà le sue carte nel ritiro di Pinzolo con Ivan Juric per esser valutato dal tecnico croato.