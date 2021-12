Millico, 90′ convincenti col Cosenza. Serie C: Rauti entra e segna, bene Adopo

Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito tra serie minori e campionati stranieri. Da segnalare soprattutto il ritorno al gol di Nicola Rauti, autore del definitivo 2-0 del Pescara sulla Pistoiese.

CELESIA (Alessandria): L'Alessandria di Moreno Longo dilaga a Reggio Calabria, imponendosi con un netto 4-0. Non c'è però spazio per Celesia, la cui ultima presenza risale al 26 settembre.

MILLICO (Cosenza): Un punto per il Cosenza, che fa 1-1 sul campo del Pordenone alla prima partita con Occhiuzzi in panchina. Il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-2-1 aiuta e non poco Millico, titolare ed in campo fino al termine della gara. L'attaccante scuola Toro ha sfoderato una prestazione di qualità e personalità ed è stato l'unico del tridente del Cosenza ad impegnare il portiere avversario in più di un'occasione, andando anche vicino al gol da tre punti nel finale (VOTO: 6,5).