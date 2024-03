Serie C: gioca solo Di Marco, Haveri fa panchina anche a Catania

Sei mesi ai margini ad Ascoli, ora tanta fatica anche con la nuova squadra: il laterale classe 2001 resta un oggetto misterioso

Alberto Giulini Vicedirettore 25 marzo - 12:30

Nonostante la sosta non si è fermato il campionato di Serie C, regolarmente in campo nel fine settimana. Torna dunque l'appuntamento con Italia Granata per analizzare gli impegni dei giocatori del Toro in prestito.

CACCAVO (Trento): Solo panchina per Caccavo nell'1-1 tra Trento e Mantova. I padroni di casa sono stati penalizzati da un tempo giocato interamente con l'uomo in meno, fattore che ha limitato le possibilità di ingresso per un attaccante come Caccavo.

DI MARCO (Virtus Francavilla): La Virtus supera 2-0 il Monterosi, Di Marco titolare e richiamato in panchina al 66' (VOTO: 6).

SAVINI (Novara): Assente Savini nell'1-1 del Novara sul campo della Pergolettese.

HAVERI (Catania): Il Catania cade 2-1 sul campo della Turris, solo panchina per Haveri. Il nuovo prestito non sta aiutando il laterale mancino: fin qui solo tre presenze e tanta panchina nonostante il ritorno in Serie C.

