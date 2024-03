22 marzo 1897, nasce Ferruccio Novo: il presidente che diede vita al Grande Torino

Il 22 marzo 1897, esattamente 127 anni fa, nasceva Ferruccio Novo. Cresciuto in una famiglia borghese a Torino, Ferruccio Novo si appassiona al calcio in gioventù e si lega ai colori granata già a sedici anni entrano nelle giovanili del Torino. La via del calciatore non si concretizza, ma il legame con il Toro si sedimenta e anzi si rafforza sempre più. Negli anni '30 Ferruccio Novo diventa così vicepresidente del club granata, nel 1939 è il nuovo presidente. L'obiettivo è rilanciare il Toro, farlo tornare alla vittoria e la dedizione è totale.

Novo è da ormai un decennio inserito nei meccanismi dirigenziali del club, sa dove intervenire e si confronta con ex calciatori granata sulle mosse da attuare per la campagna acquisti. Mattone per mattone, Novo costruisce il Grande Torino. I primi due anni di presidenza portano in dote un sesto e un settimo posto. Non è ancora quell'indimenticata squadra, ma un tassello è già al suo posto: Franco Ossola, acquistato su consiglio di Antonio Janni, e aggregato per la stagione 1939-1940. Terzo anno di presidenza, Ferruccio Novo si guarda intorno per rinforzare il Toro in vista della stagione 1941-1942: arrivano Romeo Menti e Guglielmo Gabetto. Lo scudetto ancora non arriva ma Novo, su consiglio di Vittorio Pozzo (Ct della Nazionale Italiana di Calcio), ha un colpo in canna e porta a Torino i giovani Ezio Loik e Valentino Mazzola dal Venezia, poi Giuseppe Grezar dalla Triestina.