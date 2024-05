4 maggio, il dono della “Saletta dei Ricordi” per il Circolo Soci Torino FC 1906

In occasione della giornata odierna in cui si onora la memora dei caduti a Superga nell'incidente aereo di 75 anni fa, le persone che hanno contribuito alla fondazione della "Saletta dei Ricordi" di Rieti hanno fanno dono di quest'opera al Circolo Soci Torino FC 1906. Questa sala di Rieti intitolata a Marcella Mariani raccoglie le memorie dei caduti nell'incidente aereo del 13 febbraio 1955 sul Terminillo, un triste episodio di cronaca che richiama a quello avvenuto appena sei anni prima a Superga con i giocatori del Toro. Il presidente del Circolo, Leonardo Mario D'Alessandro (in foto), ha accolto anche Alfredo Serva e Pierluigi Boccanera che sono componenti della Associazione Culturale Saletta dei Ricordi ed è stata riportata in vita la Sezione Provinciale di Rieti dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport nella quale - oltre al presidente Carlo Millesimi - sono presenti anche molti tifosi granata e altre persone legate alle storia degli Invincibili che resterà per sempre accomunata con la tragedia del Terminillo.