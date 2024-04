9 aprile 1995, Juventus-Torino 1-2: Rizzitelli regala il derby ai granata

Il 9 aprile di 29 anni fa, anno 1995, c'è un Toro che fa un'impresa nel derby con la Juventus e un Ruggiero Rizzitelli che fa stropicciare gli occhi ai tifosi granata. A confronto nella gara più sentita il Torino di Nedo Sonetti contro i bianconeri di Marcello Lippi. Il primo tempo da sé vale il prezzo del biglietto, perché tutte le reti di quel derby si racchiudono in soli 33'. Rizzitelli apre le danze, poi i granata si fanno male da soli con lo sfortunato gol di Roberto Maltagliati, e poi ancora l'urlo di Rizzitelli. 1-2, Torino in vantaggio all'intervallo. La ripresa è più caotica, porta in dote due rossi: Paulo Sousa per la Juventus, Sean Sogliano per il Torino. Non cambia il punteggio, al 90' esplode la festa granata. Al termine di quella stagione la classifica recita: Torino undicesimo, a un passo dall'arrivo in top-ten, Juventus campione d'Italia ma con la sconfitta nel derby come macchia. Ricordo indelebile per i tifosi granata, che poi però hanno dovuto aspettare addirittura vent'anni prima di tornare a festeggiare un successo nel derby. Quel digiuno lunghissimo e tormentato viene interrotto il 26 aprile 2015 nel derby deciso da Darmian e Quagliarella contro una Juventus anche quell'anno è lanciata verso lo scudetto.