Addio a Sergio Deiro: socio fondatore del Toro Club Valli alto Canavese Priacco

All’età di 85 anni a Cuorgnè è venuto a mancare Sergio Deiro, stimato impresario edile e socio fondatore del Toro Club Valli alto Canavese-Priacco. "È sempre stato una persona molto attiva - racconta Marita Pezzetti del Toro Club Valli alto Canavese al Quotidiano Canavese - fino a quando le condizioni di salute gliel’anno permesso ha partecipato a tutti gli eventi. Anche in occasione dell’ultima e recente cena sociale, con cui abbiamo celebrato il fatto di essere stati il primo club in Italia per numero di abbonamenti venduti, si è interessato e ci ha dato dei preziosi consigli. Era sempre il primo a salire sul pullman per le trasferte. È stato socio fondatore e vice presidente del club. Era un grande tifoso granata. Dopo sua moglie Modesta e la sua famiglia, il Toro è stato il suo più grande amore".