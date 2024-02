Basket, finale Coppa Italia a Torino: presenti anche alcuni calciatori granata

Sei giocatori del Torino si sono diretti al Pala Alpitour per assistete alla finale di Coppa Italia di basket tra Milano e Napoli

Come si apprende dal profilo Instagram ufficiale della Lega Basket di Serie A, nella serata odierna alcuni giocatori del Toro sono andati ad assistere alla finale di Coppa Italia di basket. In questa settimana infatti il Pala Alpitour di Torino (situato a due passi dallo stadio Olimpico) ha accolto le Final-8 della competizione nazionale che si è chiusa questa sera con l'atto conclusivo sancito dalla sfida tra l'Olimpia Milano e la Gevi Napoli. Sugli spalti erano presenti Antonio Sanabria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Alessandro Buongiorno, Luca Gemello e pure Perr Schuurs che è fermo ai box per la lesione del legamento crociato. La partita alla fine ha visto vincere la squadra campana che ha battuto quella lombarda 72-77 nonostante fosse sfavorita, almeno sulla carta. Una gara aperta fino all'ultimo e alla quale hanno quindi assistito da molto vicino anche questi calciatori granata evidentemente appassionati di pallacanestro.