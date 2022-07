Bruno Neri, domani a Torino la cerimonia in ricordo del granata-partigiano

L'ex calciatore del Torino morì in un conflitto a fuoco con i nazifascisti nel 1944

Domani - domenica 10 luglio - alle ore 11.00, presso il piazzale San Gabriele da Gorizia a Torino sarà ricordato, con una cerimonia pubblica, Bruno Neri , il calciatore granata che morì in uno scontro a fuoco con i nazifascisti nell'appennino tosco-emiliano nel 1944. Nella cerimonia, la targa a lui dedicata, danneggiata di recente, verrà riposizionata e posta sulla fontanella a forma di toro. Il Torino FC, con una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, invita la cittadinanza a presenziare.

"Domenica 10 luglio ricorrere l'anniversario della morte del calciatore-partigiano Bruno Neri , ucciso in un conflitto a fuoco con i nazifascisti nei pressi dell'Eremo di Camagna sull'Appennino tosco emiliano nel 1944.

Lui calciatore fra Fiorentina,Lucchese e Torino e tre volte nazionale, a fine carriera tornò nella sua città d'origine Faenza per ricoprire il ruolo di allenatore-giocatore ma lo stesso tempo aderendo ai primi nuclei antifascisti.

Scoperto sali' in montagna nel Battaglione Ravenna ricoprendo il ruolo di vicecomandante.

Durante una perlustrazione Bruno Neri "Berni" in compagnia del suo comandante Vittorio Bellenghi nome di battaglia "Nico" ex giocatore di basket, si imbatte' in una pattuglia nazifascista, il conseguente conflitto a fuoco, li vide entrambi perire.