Maroso, meccanico mancato: 98 anni fa nasceva il terzino del Grande Torino

Scomparso nella tragedia di Superga, ancora ventitreenne, Virgilio Maroso viene ricordato come uno dei più grandi terzini della storia del calcio italiano. Nato il 26 giugno del 1925 a Marostica, sembrava destinato a fare il meccanico, come il padre peraltro, ma a 17 anni, come un fulmine a ciel sereno, arriva la chiamata di Ferruccio Novo e Maroso approda al Grande Torino. Era un laterale di spinta, forte e raffinato e ci mise poco tempo ad essere considerato tra i migliori terzini d’Europa, se non il migliore.