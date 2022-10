Circolo Soci Torino FC, cena con Giacomo Ferri e poi l’omaggio al Grande Torino

Ieri sera, presso l'Unione Industriale di Torino, si è tenuta la cena del Circolo Soci Torino FC. Presenti, oltre ad una sessantina di tifosi, anche l'addetto stampa dei granata Piero Venera, Ilenia Arnolfo di Torino Channel, don Riccardo Robella (padre spirituale del Torino) e Giacomo Ferri, ex giocatore e allenatore delle giovanili del Torino, per una serata all'insegna dall'atmosfera festosa all'insegna del mondo e del tifo granata. La cena è servita anche per presentare un'iniziativa del Circolo Soci, che domenica 30 ottobre alle 15 si ritroverà presso il Cimitero Monumentale di Torino per omaggiare la lapide dei caduti di Superga con una corona commemorativa; sarà presente anche don Robella, che impartirà la sua benedizione.