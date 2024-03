Enrico Marone Cinzano, 129 anni fa nasceva il presidente del Fila e del primo scudetto

Esattamente 129 anni fa, nel lontano 15 marzo 1895, nasceva a Torino il Conte Enrico Marone Cinzano. Cresciuto in una storica famiglia di imprenditori, Cinzano acquista il Torino all'età di 18 anni e imposta la propria presidenza su una mentalità innovativa. Da lui nasce l'idea di costruire uno stadio di proprietà nel 1924. Il progetto viene portato avanti in collaborazione con il Politecnico di Torino e lo stadio, inizialmente "Campo Torino", vede la luce il 17 ottobre 1926 sotto il nuovo nome di Filadelfia, lo stesso della strada che ospita l'impianto. Nasce così il mito del Filadelfia mentre il Toro sotto la dirigenza di Cinzano ottiene i primi scudetti della sua storia. Nella stagione 1926-1927 i granata esultano per il primo tricolore, poi però revocato in seguito al caso Allemandi, presunta combine tra Guido Nani, revisore dei conti del Torino, e Luigi Allemandi, terzino della Juventus, affinché il derby fosse dirottato in favore dei granata. Se la prima gioia viene smorzata, la seconda esplode. Stagione 1927-1928, il "Trio delle Meraviglie" composto da Julio Libonatti, Gino Rossetti e Adolfo Baloncieri incanta e il Toro festeggia finalmente lo Scudetto.