Festa Curva Maratona 2023: appuntamento all’Hiroshima di Torino, le info

Il 16 settembre presso la discoteca Hiroshima Mon Amour di Torino si terrà la festa della Curva Maratona. Un'occasione per celebrare la tifoseria e di aggregamento. Il locale si trova in via Carlo Bossoli 83. Una giornata all'insegna dello sport e della musica, con la possibilità di incontrare grandi protagonisti o ex calciatori che hanno indossato la maglia del Torino. Nella scorsa edizione tra gli ospiti d'eccezione figurarono Pasquale Bruno, Moreno Longo, Giacomo Lentini, Stefano Sorrentino e anche il grande tifoso granata e artista Willie Peyote. Il programma verrà reso noto nei prossimi giorni.