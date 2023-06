Gian Carlo Caselli a TN: “Buongiorno spero non tradisca come il Gallo”

Ieri al Filadelfia il magistrato Gian Carlo Caselli ha ritirato il premio “Gian Carlo Bonetto”, conferitogli per il valore dimostrato nell’ambito civile come pilastro dei valori della Repubblica italiana e per il legame viscerale con i...

Ieri al Filadelfia il magistrato Gian Carlo Caselli ha ritirato il premio “Gian Carlo Bonetto”, conferitogli per il valore dimostrato nell’ambito civile come pilastro dei valori della Repubblica italiana e per il legame viscerale con i colori granata. A margine dell'evento Caselli ha parlato della stagione appena conclusa del Torino ai microfoni di Toro News: “Buongiorno potrebbe essere un nuovo simbolo del Toro. Belotti è Belotti, però Buongiorno potrebbe non tradirli così come invece è successo con il Gallo. Buongiorno ha fatto una grande stagione, è già nel cuore dei tifosi”.