Giro d’Italia 2024: il passaggio della prima tappa passa a Superga il 4 maggio

Quest'oggi si celebra la memoria dei caduti nell'incidente aereo di Superga avvenuto proprio 75 anni fa in data odierna. Per rendere omaggio ai giocatori del Torino e alle altre vittime di questa tragedia, la prima tappa del Giro d'Italia 2024 è passata nei pressi di Superga. Oggi è infatti iniziata questa nuova edizione della corsa ciclistica più importante del nostro Paese e la partenza di questa prima tappa è avvenuta presso Venaria Reale con l'arrivo previsto invece a Torino. Nel corso di questo tragitto odierno lungo 140 chilometri e che attraversa le provincie di Asti e Torino, un pezzo del percorso è transitato anche nei pressi della basilica di Superga (senza però raggiungerne le immediate vicinanze in questo giorno molto sentito). I ciclisti in lotta per la "Maglia Rosa" hanno raggiunto la "curva della panoramica" accolti da centinaia di tifosi del Toro che quest'oggi popolano il colle di Superga per la ricorrenza del 4 maggio.