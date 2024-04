Icona granata, leggenda vivente: Puliciclone compie oggi 74 anni

"Descriverlo con i 172 goal realizzati con la maglia granata è quasi riduttivo, perché Pupi non è stato un semplice attaccante, è l'ultima vera icona granata rimasta": Paolo Pulici, compie oggi - sabato 27 aprile - 74 anni. Cresciuto nelle giovanili del Legnano, iniziò ad indossare la maglia del Torino nel 1967, con la Primavera. Nel 1968 fece il suo esordio in Serie A e da quel momento, fino al 1982, Paolo Pulici avrebbe conquistato il cuore di tutti i tifosi granata. "Puliciclone è un'icona senza tempo: lo è per chi lo ha visto giocare e per quelli che non hanno avuto questa fortuna. Lo è per chi se n’è innamorato guardandolo nei vecchi video in bianco e nero e per chi è rimasto incantato ascoltando i racconti dei propri genitori". Con i granata, Paolo Pulici ha vinto il primo scudetto post Superga nel '76 e due Coppe Italia, nel 1968 e 1971. "Noi siamo il Toro, loro no” è una delle sue dichiarazioni più celebri.