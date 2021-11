Il ricordo di capitan Ferrini: appuntamento l’8 novembre a Pino Torinese

L'evento si terrà lunedì a partire dalle 10 e sarà organizzato dal circolo soci Torino FC 1906 e dall'associazione ex-calciatori granata

Lunedì 8 novembre alle 10 presso il cimitero di Pino Torinese, sito in via Montosolo, si terrà una commemorazione in ricordo del capitano del Torino Giorgio Ferrini, scomparso a Torino proprio l'8 novembre 1976. Don Riccardo Robella, cappellano granata, impartirà la benedizione della tomba dove verranno posizionate alcune corone di fiori commemorative da parte degli organizzatori dell'evento: il circolo soci Torino FC 1906 e l'associazione ex-calciatori granata. Prenderanno parte all'evento i familiari di Ferrini, le autorità, gli attuali dirigenti del Torino e l'associazione ex-calciatori granata. Sarà presente anche l'emittente ufficiale del Torino FC.