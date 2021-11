Spezia-Torino, Motta in grande difficoltà: ma la società vuole dargli fiducia

L’allenatore dei liguri ha la peggior difesa della Serie A e la terza in Europa. Per lui non sarà una partita facile

Gualtiero Lasala

Il Torino sfiderà lo Spezia sabato, alle ore 15 di sabato, in una gara importante per i granata in cerca di continuità dopo il successo contro la Sampdoria per 3-0. Il Toro si troverà di fronte una squadra in difficoltà, in piena lotta per la salvezza con 8 punti. Il tecnico dei liguri, Thiago Motta, ha diversi problemi da risolvere e la partita contro i granata potrebbe essere uno snodo importante per la permanenza sulla panchina dello Spezia.

RISCHIO - La società ligure sta dando piena fiducia al proprio allenatore, dicendo che la partita contro il Torino non è decisiva. Ma i numeri e le circostanze potrebbero portare ad una conclusione diversa. Senza punti lo Spezia sarebbe in una posizione molto complessa in classifica, rimanendo intrappolata ancora di più nella lotta per non retrocedere. Per di più, dopo Spezia-Torino ci sarà la sosta per le Nazionali: questo potrebbe essere un momento chiave per cambiare guida della squadra, dando al nuovo allenatore due settimane di tempo per conoscere la squadra e ripartire. Quindi, per quanto la società non lo ritenga in bilico, Motta si gioca molto contro il Torino. Nella sfida in questione dovrà stare attento soprattutto in difesa.

GOL SUBITI - Lo Spezia vive un periodo difficile, in particolare nella retroguardia difensiva. Infatti la squadra di Motta ha subito ben 26 gol nelle prime 11 gare. È la peggior difesa della Serie A ma non solo: in Europa solo il Furth in Germania e il Metz in Francia hanno fatto peggio. Quindi se il tecnico vorrà fare punti nella gara contro il Torino dovrà fare attenzione alla fase difensiva, riducendo al minimo i rischi.

PASSATO - Motta ha tuttavia dei ricordi positivi da giocatore contro il Torino. L’ex centrocampista del Genoa fu protagonista della gara tra granata e rossoblù in quel 2009 che costò la retrocessione al Toro. Ma da allenatore la tradizione non è molto felice. L'ex centrocampista ha un unico precedente contro il Toro, il 30 novembre del 2019, in cui perse il confronto 0-1 in casa grazie al gol da calcio d’angolo di Bremer.