Giorgio Venturin, il ragazzo del Fila arrivato fino ad Amsterdam compie oggi 57 anni

Spegne oggi 57 candeline Giorgio Venturin , ex centrocampista con una carriera strettamente legata al Torino. Cresciuto ed affermatosi nel settore giovanile granata, viene aggregato alla prima squadra nella stagione 1987-1988, all'età di 19 anni, senza trovare però l'esordio. Dopo un'annata in prestito al Cosenza, sboccia invece definitivamente all'ombra della Mole nel campionato 1989-1990, dove resta per altre 5 stagioni (ad eccezione di una breve parentesi al Napoli). Venturin è protagonista dei due più importanti e significativi episodi: la vittoria della Coppa Italia 1993 e la doppia maledetta finale di Coppa UEFA contro l'Ajax. In entrambe le sfide è partito titolare.

Successivamente effettua diverse esperienze in Italia e non solo come alla Lazio, al Cagliari e all'Atletico Madrid, ma il legame con il Torino è talmente importante che ci ritorna ancora nella stagione 2000-2001, al termine della quale ottiene la seconda promozione in maglia granata. Dopo un'altra stagione, Venturin si separa definitivamente da piazza e società: per lui 189 presenze totali al Torino, condite da otto reti.